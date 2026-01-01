Beszel Agent – це компонент для збору даних платформи моніторингу Beszel. Встановлений на кожному сервері, який ви бажаєте моніторити, він безперервно збирає метрики процесора (CPU), пам'яті, диска та мережі разом зі статистикою Docker-контейнерів, а потім безпечно пересилає їх до центрального Beszel Hub для агрегації та сповіщень.

Агент навмисно мінімальний — він споживає незначні ресурси, забезпечуючи при цьому повний огляд стану системи. Зв'язок із хабом захищений токен-автентифікацією, а доступ до Docker socket забезпечує повний аналіз на рівні контейнерів без потреби у підвищених привілеях хоста, крім доступу до цього сокета.