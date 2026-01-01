Розгорніть Агент Beszel за допомогою встановлення в один клік.
Легкий агент моніторингу, що збирає метрики серверів та контейнерів для вашого Beszel Hub.
Виберіть тариф VPS для Beszel Agent
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Beszel Agent
Beszel Agent – це компонент для збору даних платформи моніторингу Beszel. Встановлений на кожному сервері, який ви бажаєте моніторити, він безперервно збирає метрики процесора (CPU), пам'яті, диска та мережі разом зі статистикою Docker-контейнерів, а потім безпечно пересилає їх до центрального Beszel Hub для агрегації та сповіщень.
Агент навмисно мінімальний — він споживає незначні ресурси, забезпечуючи при цьому повний огляд стану системи. Зв'язок із хабом захищений токен-автентифікацією, а доступ до Docker socket забезпечує повний аналіз на рівні контейнерів без потреби у підвищених привілеях хоста, крім доступу до цього сокета.
Ключові характеристики Beszel Agent
Метрики системи в реальному часі
Постійно відстежує використання процесора, пам'яті, диска та мережі, щоб ваш хаб Beszel завжди мав актуальну картину стану сервера.
Моніторинг на рівні контейнерів
Зчитує з сокета Docker для звітування про споживання ресурсів кожного контейнера, допомагаючи точно визначити, які робочі навантаження спричиняють навантаження.
Мінімальна витрата ресурсів
Розроблено для непомітної роботи у фоновому режимі без відчутного впливу на продуктивність застосунків або доступні системні ресурси.
Безпечний зв'язок хаба
З'єднання, автентифіковані за допомогою токенів, до хабу Beszel запобігають несанкціонованому надходженню метрик і забезпечують конфіденційність ваших даних моніторингу.
Чому варто запускати Beszel Agent у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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