Розгорнути Docker Registry в один клік.
Офіційний приватний реєстр для зберігання, розповсюдження та керування образами контейнерів Docker.
Виберіть тариф VPS для Docker Registry
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Docker Registry
Docker Registry — це офіційна, відкрита система зберігання та розповсюдження образів Docker. Запуск власного реєстру надає вашій команді приватне, високопродуктивне сховище для образів контейнерів — зберігаючи власний код програм поза публічними хабами, водночас забезпечуючи швидке та надійне завантаження образів для ваших конвеєрів CI/CD та розгортань у виробничому середовищі.
Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що дані образів ніколи не залишають вашу інфраструктуру, що спрощує дотримання політик управління даними та усуває залежність від зовнішніх сервісів. Ви контролюєте доступ, політики зберігання та обсяг сховища — без плати за кожен образ або обмежень пропускної здатності, накладених провайдерами хостингу реєстрів.
Ключові характеристики Docker Registry
Приватне сховище зображень
Зберігайте власні образи контейнерів безпечно на власній інфраструктурі, тримаючи конфіденційний код подалі від публічних реєстрів.
Інтеграція CI/CD
Стандартний API Docker для push і pull забезпечує сумісність з кожним інструментом збірки, конвеєром та платформою оркестрації.
Підтримка вебхуків
Автоматично запускайте подальші кроки конвеєра щоразу, коли новий образ завантажується до реєстру.
Постійний кеш шару
Спільне зберігання шарів між образами значно зменшує використання диска та прискорює розповсюдження образів у вашій команді.
Чому варто запускати Docker Registry у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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