Docker Registry — це офіційна, відкрита система зберігання та розповсюдження образів Docker. Запуск власного реєстру надає вашій команді приватне, високопродуктивне сховище для образів контейнерів — зберігаючи власний код програм поза публічними хабами, водночас забезпечуючи швидке та надійне завантаження образів для ваших конвеєрів CI/CD та розгортань у виробничому середовищі.

Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що дані образів ніколи не залишають вашу інфраструктуру, що спрощує дотримання політик управління даними та усуває залежність від зовнішніх сервісів. Ви контролюєте доступ, політики зберігання та обсяг сховища — без плати за кожен образ або обмежень пропускної здатності, накладених провайдерами хостингу реєстрів.