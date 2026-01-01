OpenProject — це платформа для управління проєктами з відкритим вихідним кодом, яка надає командам самостійно розміщену альтернативу Jira, Asana та Basecamp. Вона охоплює повний життєвий цикл проєкту — від відстеження завдань і помилок до планування часової шкали за Ганттом, Agile-дошок (Scrum і Kanban) і вбудованого відстеження часу — в одній програмі. На відміну від SaaS-інструментів, самостійне розміщення зберігає всі дані проєкту, часові шкали та командну комунікацію у вашій власній інфраструктурі.

Команди в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, інженерією, державним управлінням та будівництвом, використовують OpenProject для управління складними, багатокомандними проєктами зі строгими вимогами до суверенітету даних. Цей шаблон розгортає OpenProject з виділеними веб-сервісами, фоновими робітниками та сервісами PostgreSQL відповідно до рекомендованої виробничої архітектури.