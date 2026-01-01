Розгорніть OpenProject в один клік.
Платформа для управління проєктами з відкритим вихідним кодом, що охоплює відстеження завдань, Гант-планування, Agile-дошки та облік часу в одному самостійно розміщеному додатку.
Виберіть тариф VPS для OpenProject
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenProject
OpenProject — це платформа для управління проєктами з відкритим вихідним кодом, яка надає командам самостійно розміщену альтернативу Jira, Asana та Basecamp. Вона охоплює повний життєвий цикл проєкту — від відстеження завдань і помилок до планування часової шкали за Ганттом, Agile-дошок (Scrum і Kanban) і вбудованого відстеження часу — в одній програмі. На відміну від SaaS-інструментів, самостійне розміщення зберігає всі дані проєкту, часові шкали та командну комунікацію у вашій власній інфраструктурі.
Команди в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, інженерією, державним управлінням та будівництвом, використовують OpenProject для управління складними, багатокомандними проєктами зі строгими вимогами до суверенітету даних. Цей шаблон розгортає OpenProject з виділеними веб-сервісами, фоновими робітниками та сервісами PostgreSQL відповідно до рекомендованої виробничої архітектури.
Ключові характеристики OpenProject
Відстеження робочих пакетів
Створюйте та керуйте завданнями, помилками, користувацькими історіями та етапами за допомогою розширених метаданих, ієрархій та зв'язків між елементами.
Планування часової шкали Ганта
Плануйте роботу в часі за допомогою інтерактивних діаграм Ганта, залежностей та відстеження етапів для багатоетапних проєктів.
Дошки Agile
Запускайте Scrum-спринти або робочі процеси Kanban за допомогою дошок із функцією перетягування, керування беклогом та відстеження швидкості.
Облік часу та витрат
Реєструйте час за робочими пакетами, встановлюйте бюджети та генеруйте звіти про витрати, щоб тримати проєкти вчасно та в межах бюджету.
Інтеграція GitHub і GitLab
Пов'язуйте запити на злиття та коміти безпосередньо з робочими пакетами, надаючи розробникам та менеджерам проєктів єдине уявлення про прогрес.
Чому варто запускати OpenProject у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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