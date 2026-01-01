ZeroNote — це самостійно розміщуваний уніфікований додаток для підвищення продуктивності, який об'єднує ведення нотаток, керування паролями, закладки та коди двофакторної автентифікації в єдиний зашифрований додаток. Він використовує клієнтське AES-шифрування з архітектурою з нульовим знанням — сервер ніколи не бачить ваших незашифрованих даних, лише ваш пристрій може їх розшифрувати.

Самостійне розміщення ZeroNote на VPS об'єднує чотири окремі інструменти в один приватний, зашифрований сервіс, який ви повністю контролюєте. Офлайн-сховище SQLite забезпечує постійну доступність даних без підключення до інтернету, розумне автоматичне тегування впорядковує елементи автоматично, а додаткова P2P або S3 синхронізація розширює доступність на різних пристроях.