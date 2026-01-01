Розгорніть ZeroNote: встановлення в один клік.
Зашифрований застосунок для нотаток, паролів, закладок та 2FA з клієнтським AES-шифруванням з нульовим розголошенням.
Виберіть тариф VPS для ZeroNote
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ZeroNote
ZeroNote — це самостійно розміщуваний уніфікований додаток для підвищення продуктивності, який об'єднує ведення нотаток, керування паролями, закладки та коди двофакторної автентифікації в єдиний зашифрований додаток. Він використовує клієнтське AES-шифрування з архітектурою з нульовим знанням — сервер ніколи не бачить ваших незашифрованих даних, лише ваш пристрій може їх розшифрувати.
Самостійне розміщення ZeroNote на VPS об'єднує чотири окремі інструменти в один приватний, зашифрований сервіс, який ви повністю контролюєте. Офлайн-сховище SQLite забезпечує постійну доступність даних без підключення до інтернету, розумне автоматичне тегування впорядковує елементи автоматично, а додаткова P2P або S3 синхронізація розширює доступність на різних пристроях.
Ключові характеристики ZeroNote
Шифрування з нульовим розголошенням
Клієнтське AES-шифрування забезпечує шифрування нотаток, паролів та кодів 2FA до того, як вони покинуть ваш пристрій.
Уніфікований інструмент
Замініть окремий менеджер паролів, додаток для нотаток, менеджер закладок та 2FA-автентифікатор однією самостійно розміщеною програмою.
Офлайн-перше сховище
Дані зберігаються локально в SQLite, тому ваше сховище залишається доступним навіть без активного підключення до інтернету.
Розумне автотегування
Розумні теги автоматично класифікують записи на основі типу вмісту та ключових слів, зберігаючи ваше сховище організованим без ручних зусиль.
P2P і S3 синхронізація
За бажанням, синхронізуйте своє зашифроване сховище між пристроями за допомогою однорангової синхронізації або власного S3-сумісного сховища.
Чому варто запускати ZeroNote у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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