Знижка до 68% на ChronoFrame

Розгортання ChronoFrame в один клік.

Фотогалерея з власним хостингом для фотографів, з автоматичним аналізом EXIF, зворотним геокодуванням та інтерактивною картою для дослідження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання ChronoFrame в один клік.

Виберіть тариф VPS для ChronoFrame

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ChronoFrame

ChronoFrame — це сучасна фотогалерея з відкритим вихідним кодом, створена для фотографів, які прагнуть мати красиве місце для своїх робіт з підтримкою метаданих, не віддаючи їх хмарному сервісу. Побудована на Nuxt 4 зі швидким конвеєром обробки зображень, вона автоматично аналізує EXIF під час завантаження, виконує зворотне геокодування місць зйомки, генерує заповнювачі ThumbHash для миттєвого завантаження та підтримує Live і Motion Photos поряд з JPEG, PNG та HEIC/HEIF.

Запуск ChronoFrame на VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, GPS-координати та історію переглядів під вашим контролем — без підписки, без обмежень на кількість фотографій, без сканування сторонніми особами. Фотографії можуть зберігатися на локальному диску або в будь-якому S3-сумісному сховищі, а включена карта дослідження перетворює кожну подорож на хронологію, яку можна переглядати, показуючи, де був зроблений кожен кадр.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ChronoFrame

Інтерактивна карта дослідження

Кожне фото з геотегами з'являється на інтерактивній карті MapLibre, щоб ви могли переглядати свою бібліотеку за місцезнаходженням, замість того, щоб прокручувати нескінченні хроніки.

Автоматичний парсинг EXIF

Час зйомки, корпус камери, об'єктив, фокусна відстань, діафрагма та GPS-координати витягуються під час завантаження та індексуються для швидкої фільтрації та пошуку.

Зворотне геокодування

GPS-координати перетворюються на зрозумілі для людини назви місць за допомогою Nominatim або Mapbox, тому кожна фотографія автоматично позначається містом і країною.

Живі фото та фото в русі

Вбудована підтримка Live Photos на iPhone та Motion Photos на Android зберігає коротке відео разом із нерухомим зображенням, щоб спогади відтворювалися так, як були зняті.

Гнучкі бекенди сховища

Зберігайте оригінали на локальному диску, будь-якому S3-сумісному об'єктному сховищі або OpenList — перемикайте бекенди без зміни URL-адреси галереї чи втрати метаданих.

Чому варто запускати ChronoFrame у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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