Розгортання ChronoFrame в один клік.
Фотогалерея з власним хостингом для фотографів, з автоматичним аналізом EXIF, зворотним геокодуванням та інтерактивною картою для дослідження.
Виберіть тариф VPS для ChronoFrame
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ChronoFrame
ChronoFrame — це сучасна фотогалерея з відкритим вихідним кодом, створена для фотографів, які прагнуть мати красиве місце для своїх робіт з підтримкою метаданих, не віддаючи їх хмарному сервісу. Побудована на Nuxt 4 зі швидким конвеєром обробки зображень, вона автоматично аналізує EXIF під час завантаження, виконує зворотне геокодування місць зйомки, генерує заповнювачі ThumbHash для миттєвого завантаження та підтримує Live і Motion Photos поряд з JPEG, PNG та HEIC/HEIF.
Запуск ChronoFrame на VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, GPS-координати та історію переглядів під вашим контролем — без підписки, без обмежень на кількість фотографій, без сканування сторонніми особами. Фотографії можуть зберігатися на локальному диску або в будь-якому S3-сумісному сховищі, а включена карта дослідження перетворює кожну подорож на хронологію, яку можна переглядати, показуючи, де був зроблений кожен кадр.
Ключові характеристики ChronoFrame
Інтерактивна карта дослідження
Кожне фото з геотегами з'являється на інтерактивній карті MapLibre, щоб ви могли переглядати свою бібліотеку за місцезнаходженням, замість того, щоб прокручувати нескінченні хроніки.
Автоматичний парсинг EXIF
Час зйомки, корпус камери, об'єктив, фокусна відстань, діафрагма та GPS-координати витягуються під час завантаження та індексуються для швидкої фільтрації та пошуку.
Зворотне геокодування
GPS-координати перетворюються на зрозумілі для людини назви місць за допомогою Nominatim або Mapbox, тому кожна фотографія автоматично позначається містом і країною.
Живі фото та фото в русі
Вбудована підтримка Live Photos на iPhone та Motion Photos на Android зберігає коротке відео разом із нерухомим зображенням, щоб спогади відтворювалися так, як були зняті.
Гнучкі бекенди сховища
Зберігайте оригінали на локальному диску, будь-якому S3-сумісному об'єктному сховищі або OpenList — перемикайте бекенди без зміни URL-адреси галереї чи втрати метаданих.
Чому варто запускати ChronoFrame у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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