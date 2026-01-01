ChronoFrame — це сучасна фотогалерея з відкритим вихідним кодом, створена для фотографів, які прагнуть мати красиве місце для своїх робіт з підтримкою метаданих, не віддаючи їх хмарному сервісу. Побудована на Nuxt 4 зі швидким конвеєром обробки зображень, вона автоматично аналізує EXIF під час завантаження, виконує зворотне геокодування місць зйомки, генерує заповнювачі ThumbHash для миттєвого завантаження та підтримує Live і Motion Photos поряд з JPEG, PNG та HEIC/HEIF.

Запуск ChronoFrame на VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, GPS-координати та історію переглядів під вашим контролем — без підписки, без обмежень на кількість фотографій, без сканування сторонніми особами. Фотографії можуть зберігатися на локальному диску або в будь-якому S3-сумісному сховищі, а включена карта дослідження перетворює кожну подорож на хронологію, яку можна переглядати, показуючи, де був зроблений кожен кадр.