Розгорніть Saltcorn в один клік.
Безкодовий конструктор застосунків з відкритим вихідним кодом для створення веб- та мобільних застосунків, керованих базами даних, без написання серверного коду.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Saltcorn
Saltcorn — це open-source no-code платформа для візуального створення веб- та мобільних застосунків, керованих базами даних. Визначайте таблиці, налаштовуйте розширені типи полів, розробляйте макети в конструкторі перетягування, прикріплюйте дії та робочі процеси, а Saltcorn подбає про бек-енд, автентифікацію, REST API та відображення — без необхідності в зв'язувальному коді.
Самостійний хостинг Saltcorn на власному VPS зберігає дані клієнтів, внутрішні записи та завантажені файли всередині вашої інфраструктури, а не в базі даних SaaS-постачальника. Ви контролюєте зберігання, інтеграції, встановлення плагінів та ролі доступу, а також уникаєте ціноутворення за користувача в міру зростання вашої команди чи аудиторії. Розгортання постачається з PostgreSQL та постійними томами як для бази даних, так і для завантажених файлів.
Ключові характеристики Saltcorn
Візуальний конструктор макетів
Створюйте списки, редагуйте та відображайте подання за допомогою drag-and-drop конструктора на базі Craft.js, поєднуючи поля, дії та вбудовані компоненти без коду шаблонів.
Реляційні таблиці
Моделюйте дані за допомогою типізованих стовпців, зовнішніх ключів, обчислюваних полів та обмежень у справжній схемі на базі PostgreSQL, а не у плоскій електронній таблиці.
Екосистема плагінів
Встановлюйте плагіни спільноти для нових типів полів, тем, інтеграцій, провайдерів автентифікації та зовнішніх джерел даних безпосередньо з інтерфейсу адміністратора.
Робочі процеси та дії
Запускайте дії на стороні сервера, заплановані завдання, вебхуки та робочі процеси на основі Blockly, коли змінюються записи, щоб автоматизувати бізнес-логіку без власних сервісів.
Рольовий доступ
Визначте ролі користувачів та дозволи на перегляд, щоб внутрішні адміністратори, облікові записи клієнтів та публічні відвідувачі бачили саме ті дані, які їм потрібні.
Мобільний і офлайн
Створюйте мобільні додатки на базі Capacitor зі своєї схеми та представлень Saltcorn, з офлайн-синхронізацією даних назад до центрального сховища PostgreSQL.
Чому варто запускати Saltcorn у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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