Saltcorn — це open-source no-code платформа для візуального створення веб- та мобільних застосунків, керованих базами даних. Визначайте таблиці, налаштовуйте розширені типи полів, розробляйте макети в конструкторі перетягування, прикріплюйте дії та робочі процеси, а Saltcorn подбає про бек-енд, автентифікацію, REST API та відображення — без необхідності в зв'язувальному коді.

Самостійний хостинг Saltcorn на власному VPS зберігає дані клієнтів, внутрішні записи та завантажені файли всередині вашої інфраструктури, а не в базі даних SaaS-постачальника. Ви контролюєте зберігання, інтеграції, встановлення плагінів та ролі доступу, а також уникаєте ціноутворення за користувача в міру зростання вашої команди чи аудиторії. Розгортання постачається з PostgreSQL та постійними томами як для бази даних, так і для завантажених файлів.