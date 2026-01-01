Розгорнути Rocket.Chat: одноклікове встановлення.
Платформа для командного спілкування з відкритим кодом, яка забезпечує обмін повідомленнями в реальному часі, відеодзвінки та повний контроль над даними.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rocket.Chat
Rocket.Chat — це повністю відкрита платформа для командної комунікації, якій довіряють понад 12 мільйонів користувачів і яка розгорнута в тисячах організацій по всьому світу, включаючи NASA, ВМС США та Deutsche Telekom. Вона надає канали, прямі повідомлення, відеоконференції, обмін файлами, спільний доступ до екрана та розширену екосистему інтеграції — і все це без використання сторонньої інфраструктури.
Самостійне розміщення Rocket.Chat на власному VPS надає вашій команді приватний комунікаційний центр без плати за користувача та з повним контролем над вашими даними. Це розгортання використовує MongoDB з реплікаційним набором для високої цілісності даних, гарантуючи, що ваші повідомлення, файли та історія розмов залишаються надійними та доступними. Початковий обліковий запис адміністратора створюється автоматично з використанням облікових даних, налаштованих під час розгортання.
Ключові характеристики Rocket.Chat
Обмін повідомленнями в реальному часі
Організовані командні розмови у постійних каналах з гілками обговорень, реакціями, закріпленням повідомлень та повнотекстовим пошуком по всій історії.
Відео та аудіо дзвінки
Вбудована відеоконференція з демонстрацією екрана через Jitsi, BigBlueButton або нативний WebRTC — зовнішні інструменти для зустрічей не потрібні.
Омніканальні вхідні
Керуйте розмовами клієнтів з LiveChat, електронної пошти, WhatsApp, Telegram та інших каналів в єдиній уніфікованій скриньці.
Корпоративна безпека
LDAP, SAML SSO, двофакторна автентифікація, наскрізне шифрування та деталізований контроль доступу на основі ролей для середовищ з високими вимогами до відповідності.
Широкі інтеграції
Підключайтеся до GitHub, Jira, GitLab та сотень інших інструментів за допомогою вебхуків, слеш-команд та вбудованого магазину додатків.
Чому варто запускати Rocket.Chat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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