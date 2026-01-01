Rocket.Chat — це повністю відкрита платформа для командної комунікації, якій довіряють понад 12 мільйонів користувачів і яка розгорнута в тисячах організацій по всьому світу, включаючи NASA, ВМС США та Deutsche Telekom. Вона надає канали, прямі повідомлення, відеоконференції, обмін файлами, спільний доступ до екрана та розширену екосистему інтеграції — і все це без використання сторонньої інфраструктури.

Самостійне розміщення Rocket.Chat на власному VPS надає вашій команді приватний комунікаційний центр без плати за користувача та з повним контролем над вашими даними. Це розгортання використовує MongoDB з реплікаційним набором для високої цілісності даних, гарантуючи, що ваші повідомлення, файли та історія розмов залишаються надійними та доступними. Початковий обліковий запис адміністратора створюється автоматично з використанням облікових даних, налаштованих під час розгортання.