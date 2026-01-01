Знижка до 68% на Scoold

Розгорніть Scoold в один клік.

Самохостингова платформа запитань і відповідей у стилі Stack Overflow для команд, навчальних класів та внутрішнього обміну знаннями.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Scoold в один клік.

Виберіть тариф VPS для Scoold

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Scoold

Scoold – це платформа запитань і відповідей з відкритим вихідним кодом для обміну знаннями, натхненна Stack Overflow, спеціально створена для команд, шкіл та організацій, яким потрібне структуроване місце для збору запитань, відповідей та колективних знань. Фронтенд Spring Boot у вигляді однофайлового JAR поєднується з бекендом Para, який обробляє автентифікацію, пошук та збереження даних і постачається в цьому розгортанні з вбудованим сховищем H2, готовим до використання при першому запуску.

Самостійне розміщення Scoold зберігає кожне запитання, відповідь, голос та ідентифікатор користувача на вашому власному VPS замість стороннього SaaS-сервісу запитань і відповідей. Немає плати за кожного користувача, немає прив'язки до постачальника для вашої бази знань, а ліцензія Apache 2.0 дозволяє налаштовувати правила голосування, значки, простори та постачальників автентифікації відповідно до того, як працює ваша команда.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Scoold

Робочий процес Stack Overflow

Голосування, прийняті відповіді, репутація, значки та теги надають учасникам той самий знайомий процес запитань і відповідей, як і на публічному Stack Overflow, без кривої навчання для нових членів команди.

Простори для команд

Групуйте запитання та користувачів в ізольовані простори, щоб відділи розробки, підтримки та кадрів могли ділитися однією інсталяцією Scoold без змішування їхнього контенту.

Бек-енд Para у комплекті

Сервер застосунків Para розгортається разом зі Scoold та автоматично ініціалізується при першому запуску, тому автентифікація, пошук та сховище працюють одразу, не потребуючи окремого налаштування.

Соціальний та LDAP вхід

Увійдіть за допомогою Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP або електронної пошти та пароля — оберіть постачальників ідентифікації, які ваша організація вже використовує, без написання власного коду автентифікації.

Markdown та блоки коду

Markdown у стилі GitHub з блоками коду з підсвічуванням синтаксису, таблицями, списками завдань та емодзі робить Scoold ідеальним вибором для інженерних команд, які документують технічні проблеми та рішення.

REST API і вебхуки

Інтерфейс OpenAPI 3.0 REST та підписані вебхуки дозволяють автоматизувати звітність, імпортувати застарілий Q&A контент та інтегрувати Scoold у чат, Zapier або власну автоматизацію.

Чому варто запускати Scoold у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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