Розгорніть Scoold в один клік.
Самохостингова платформа запитань і відповідей у стилі Stack Overflow для команд, навчальних класів та внутрішнього обміну знаннями.
Виберіть тариф VPS для Scoold
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Scoold
Scoold – це платформа запитань і відповідей з відкритим вихідним кодом для обміну знаннями, натхненна Stack Overflow, спеціально створена для команд, шкіл та організацій, яким потрібне структуроване місце для збору запитань, відповідей та колективних знань. Фронтенд Spring Boot у вигляді однофайлового JAR поєднується з бекендом Para, який обробляє автентифікацію, пошук та збереження даних і постачається в цьому розгортанні з вбудованим сховищем H2, готовим до використання при першому запуску.
Самостійне розміщення Scoold зберігає кожне запитання, відповідь, голос та ідентифікатор користувача на вашому власному VPS замість стороннього SaaS-сервісу запитань і відповідей. Немає плати за кожного користувача, немає прив'язки до постачальника для вашої бази знань, а ліцензія Apache 2.0 дозволяє налаштовувати правила голосування, значки, простори та постачальників автентифікації відповідно до того, як працює ваша команда.
Ключові характеристики Scoold
Робочий процес Stack Overflow
Голосування, прийняті відповіді, репутація, значки та теги надають учасникам той самий знайомий процес запитань і відповідей, як і на публічному Stack Overflow, без кривої навчання для нових членів команди.
Простори для команд
Групуйте запитання та користувачів в ізольовані простори, щоб відділи розробки, підтримки та кадрів могли ділитися однією інсталяцією Scoold без змішування їхнього контенту.
Бек-енд Para у комплекті
Сервер застосунків Para розгортається разом зі Scoold та автоматично ініціалізується при першому запуску, тому автентифікація, пошук та сховище працюють одразу, не потребуючи окремого налаштування.
Соціальний та LDAP вхід
Увійдіть за допомогою Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP або електронної пошти та пароля — оберіть постачальників ідентифікації, які ваша організація вже використовує, без написання власного коду автентифікації.
Markdown та блоки коду
Markdown у стилі GitHub з блоками коду з підсвічуванням синтаксису, таблицями, списками завдань та емодзі робить Scoold ідеальним вибором для інженерних команд, які документують технічні проблеми та рішення.
REST API і вебхуки
Інтерфейс OpenAPI 3.0 REST та підписані вебхуки дозволяють автоматизувати звітність, імпортувати застарілий Q&A контент та інтегрувати Scoold у чат, Zapier або власну автоматизацію.
Чому варто запускати Scoold у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.