Scoold – це платформа запитань і відповідей з відкритим вихідним кодом для обміну знаннями, натхненна Stack Overflow, спеціально створена для команд, шкіл та організацій, яким потрібне структуроване місце для збору запитань, відповідей та колективних знань. Фронтенд Spring Boot у вигляді однофайлового JAR поєднується з бекендом Para, який обробляє автентифікацію, пошук та збереження даних і постачається в цьому розгортанні з вбудованим сховищем H2, готовим до використання при першому запуску.

Самостійне розміщення Scoold зберігає кожне запитання, відповідь, голос та ідентифікатор користувача на вашому власному VPS замість стороннього SaaS-сервісу запитань і відповідей. Немає плати за кожного користувача, немає прив'язки до постачальника для вашої бази знань, а ліцензія Apache 2.0 дозволяє налаштовувати правила голосування, значки, простори та постачальників автентифікації відповідно до того, як працює ваша команда.