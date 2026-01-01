Розгорніть WUD в один клік.
Спостерігач з відкритим вихідним кодом, який виявляє оновлення образів Docker та сповіщає вас через десятки інтегрованих каналів.
Виберіть тариф VPS для WUD
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WUD
WUD (What's Up Docker) є активно підтримуваним наступником whats-up-docker, повністю зосередженим на підтримці актуальності образів контейнерів у власній інфраструктурі. Він безперервно перевіряє запущені контейнери, запитує вихідні реєстри та точно повідомляє, які образи мають доступні нові версії — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay та власні реєстри підтримуються одразу.
Розміщення WUD на власному VPS усуває будь-яку залежність від сторонніх SaaS-трекерів оновлень і зберігає повний інвентар вашого парку контейнерів всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Тригери можуть надсилати сповіщення до Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, загальних вебхуків або автоматично перебудовувати стеки.
Ключові характеристики WUD
Багатореєстрове спостереження
Відстежує оновлення в Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay та будь-яких користувацьких реєстрах без розширень для кожного провайдера.
Тригер автоматизацій
Направляє події нової версії до Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, загальних вебхуків або завдань з перезбирання контейнерів.
Веб UI та REST API
Переглядайте відкладені оновлення, перевіряйте дайджести та інтегруйте з наявними інформаційними панелями через документований REST API.
Детальні правила спостерігача
Включити або виключити контейнери за міткою, назвою чи реєстром, та обрати між стратегіями порівняння: semver, regex або digest.
Метрики Prometheus
Експортує контейнер та оновлює метрики на /metrics, щоб існуючі стеки Grafana могли сповіщати про застарілі образи.
Компактність
Працює як єдиний контейнер Node.js з невеликим обсягом сховища, підходить для невеликих екземплярів VPS поряд з виробничими навантаженнями.
Чому варто запускати WUD у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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