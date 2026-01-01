WUD (What's Up Docker) є активно підтримуваним наступником whats-up-docker, повністю зосередженим на підтримці актуальності образів контейнерів у власній інфраструктурі. Він безперервно перевіряє запущені контейнери, запитує вихідні реєстри та точно повідомляє, які образи мають доступні нові версії — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay та власні реєстри підтримуються одразу.

Розміщення WUD на власному VPS усуває будь-яку залежність від сторонніх SaaS-трекерів оновлень і зберігає повний інвентар вашого парку контейнерів всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Тригери можуть надсилати сповіщення до Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, загальних вебхуків або автоматично перебудовувати стеки.