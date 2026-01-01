n8n — це платформа автоматизації робочих процесів, яка з'єднує програми, сервіси та API за допомогою візуального редактора на основі вузлів. Це розгортання додає ШІ-помічник n8n, чат-інтерфейс, який перетворює запити природною мовою на працюючі робочі процеси — він вибирає потрібні вузли, з'єднує їх, пише вирази та пояснює, чому виконання не вдалося, замість того, щоб залишати вас читати логи.

Помічник виконує код у службі-пісочниці, розгорнутій разом з n8n на вашому власному VPS, а не в сторонній хмарі, тому логіка робочих процесів, облікові дані та згенерований код залишаються на вашій інфраструктурі. Він працює на базі Nexos AI, надаючи помічнику доступ до передових моделей за допомогою одного ключа, при цьому ви зберігаєте необмежену кількість виконань робочих процесів і відсутність оплати за завдання.