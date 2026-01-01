Розгорнути n8n з ШІ-помічником одним кліком.
Автоматизація робочих процесів з вбудованим ШІ-чатом, який планує, створює та налагоджує ваші автоматизації за вас.
Виберіть тариф VPS для n8n with AI Assistant
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою n8n with AI Assistant
n8n — це платформа автоматизації робочих процесів, яка з'єднує програми, сервіси та API за допомогою візуального редактора на основі вузлів. Це розгортання додає ШІ-помічник n8n, чат-інтерфейс, який перетворює запити природною мовою на працюючі робочі процеси — він вибирає потрібні вузли, з'єднує їх, пише вирази та пояснює, чому виконання не вдалося, замість того, щоб залишати вас читати логи.
Помічник виконує код у службі-пісочниці, розгорнутій разом з n8n на вашому власному VPS, а не в сторонній хмарі, тому логіка робочих процесів, облікові дані та згенерований код залишаються на вашій інфраструктурі. Він працює на базі Nexos AI, надаючи помічнику доступ до передових моделей за допомогою одного ключа, при цьому ви зберігаєте необмежену кількість виконань робочих процесів і відсутність оплати за завдання.
Ключові характеристики n8n with AI Assistant
Побудова робочих процесів, керованих чатом
Опишіть автоматизацію, яку ви хочете, простою мовою, і помічник збере вузли, з'єднання та вирази для вас.
Пісочниця коду на власному хостингу
Згенерований код виконується в ізольованому сервісі-пісочниці, що працює на власному VPS, тому нічого не надсилається зовнішньому провайдеру виконання.
Кероване налагодження помилок
Запитайте помічника, чому виконання не вдалося, та отримайте пояснення з конкретним виправленням замість того, щоб копатися в необроблених журналах виконання.
Доступ до моделі ШІ Nexos
Один ключ Nexos AI надає помічнику доступ до провідних моделей, і ви можете змінити модель, яку він використовує, у будь-який час.
Повний комплекс автоматизації n8n
Усе, що є в стандартному n8n, включено — сотні інтеграцій, вебхуків, розкладів та власних вузлів JavaScript.
Дані залишаються на VPS
Визначення робочих процесів, облікові дані API та історія виконання зберігаються в постійному томі, яким ви керуєте і можете вільно створювати резервні копії.
Чому варто запускати n8n with AI Assistant у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
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