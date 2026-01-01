Знижка до 68% на n8n with AI Assistant

Розгорнути n8n з ШІ-помічником одним кліком.

Автоматизація робочих процесів з вбудованим ШІ-чатом, який планує, створює та налагоджує ваші автоматизації за вас.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути n8n з ШІ-помічником одним кліком.

Виберіть тариф VPS для n8n with AI Assistant

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою n8n with AI Assistant

n8n — це платформа автоматизації робочих процесів, яка з'єднує програми, сервіси та API за допомогою візуального редактора на основі вузлів. Це розгортання додає ШІ-помічник n8n, чат-інтерфейс, який перетворює запити природною мовою на працюючі робочі процеси — він вибирає потрібні вузли, з'єднує їх, пише вирази та пояснює, чому виконання не вдалося, замість того, щоб залишати вас читати логи.

Помічник виконує код у службі-пісочниці, розгорнутій разом з n8n на вашому власному VPS, а не в сторонній хмарі, тому логіка робочих процесів, облікові дані та згенерований код залишаються на вашій інфраструктурі. Він працює на базі Nexos AI, надаючи помічнику доступ до передових моделей за допомогою одного ключа, при цьому ви зберігаєте необмежену кількість виконань робочих процесів і відсутність оплати за завдання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики n8n with AI Assistant

Побудова робочих процесів, керованих чатом

Опишіть автоматизацію, яку ви хочете, простою мовою, і помічник збере вузли, з'єднання та вирази для вас.

Пісочниця коду на власному хостингу

Згенерований код виконується в ізольованому сервісі-пісочниці, що працює на власному VPS, тому нічого не надсилається зовнішньому провайдеру виконання.

Кероване налагодження помилок

Запитайте помічника, чому виконання не вдалося, та отримайте пояснення з конкретним виправленням замість того, щоб копатися в необроблених журналах виконання.

Доступ до моделі ШІ Nexos

Один ключ Nexos AI надає помічнику доступ до провідних моделей, і ви можете змінити модель, яку він використовує, у будь-який час.

Повний комплекс автоматизації n8n

Усе, що є в стандартному n8n, включено — сотні інтеграцій, вебхуків, розкладів та власних вузлів JavaScript.

Дані залишаються на VPS

Визначення робочих процесів, облікові дані API та історія виконання зберігаються в постійному томі, яким ви керуєте і можете вільно створювати резервні копії.

Чому варто запускати n8n with AI Assistant у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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