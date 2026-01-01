Встановіть Readeck в один клік.
Самохостинговий менеджер для відкладеного читання та закладок, який назавжди зберігає читабельний вміст будь-якої веб-сторінки.
Виберіть тариф VPS для Readeck
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Readeck
Readeck — це легкий застосунок з відкритим вихідним кодом для керування закладками та відкладеного читання, який захоплює читабельний текст, зображення та статті з будь-якої URL-адреси в момент її збереження. Кожна закладка зберігається як єдиний, незмінний ZIP-архів, тому ваші збережені статті залишаються доступними, навіть якщо оригінальна сторінка змінюється або зникає з Інтернету.
Самостійне розміщення Readeck на власному VPS тримає ваш список для читання, виділення та мітки повністю під вашим контролем, без стороннього відстеження, без плати за обліковий запис та без ризику закриття платного сервісу. Єдиний бінарний файл Go, підтримуваний SQLite, означає дуже низьке використання ресурсів та безперебійну роботу навіть на невеликих тарифах VPS.
Ключові характеристики Readeck
Довгострокове архівування
Кожна закладка зберігається як незмінний ZIP-архів, тому збережені статті залишаються читабельними, навіть коли оригінальна сторінка зникає.
EPUB і OPDS Експорт
Експортуйте будь-яку статтю або колекцію в EPUB і отримуйте доступ до своєї бібліотеки безпосередньо з електронних книг, які підтримують каталоги OPDS.
Основні моменти та мітки
Позначайте важливі уривки та впорядковуйте закладки за допомогою міток, обраного та архівів, щоб швидко знайти їх пізніше.
Розумні колекції
Зберігайте пошукові запити як колекції для автоматичного групування закладок за міткою, сайтом або будь-яким іншим фільтром, який ви визначите.
Повнотекстовий пошук
Шукайте серед заголовків статей, вмісту та міток, щоб миттєво знайти будь-який уривок з вашої збереженої бібліотеки.
Розширення браузера
Зберігайте сторінки одним кліком за допомогою офіційних розширень для Firefox і Chrome, без копіювання та вставлення.
Чому варто запускати Readeck у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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