Readeck — це легкий застосунок з відкритим вихідним кодом для керування закладками та відкладеного читання, який захоплює читабельний текст, зображення та статті з будь-якої URL-адреси в момент її збереження. Кожна закладка зберігається як єдиний, незмінний ZIP-архів, тому ваші збережені статті залишаються доступними, навіть якщо оригінальна сторінка змінюється або зникає з Інтернету.

Самостійне розміщення Readeck на власному VPS тримає ваш список для читання, виділення та мітки повністю під вашим контролем, без стороннього відстеження, без плати за обліковий запис та без ризику закриття платного сервісу. Єдиний бінарний файл Go, підтримуваний SQLite, означає дуже низьке використання ресурсів та безперебійну роботу навіть на невеликих тарифах VPS.