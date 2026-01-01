Розгорнути Shiori в один клік.
Менеджер закладок з власним хостингом, який автоматично архівує веб-сторінки офлайн, щоб збережений вміст залишався доступним, навіть якщо оригінал зникне.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shiori
Shiori — це самостійно розміщуваний менеджер закладок, написаний на Go та розроблений як орієнтована на конфіденційність альтернатива Pocket та Instapaper. Він зберігає вебсторінки як офлайн-архіви — тому ваші закладки залишаються читабельними, навіть коли джерела стають недоступними, за платним доступом або повністю зникають. Маючи понад 9000 зірок на GitHub, він став популярним вибором для дослідників, розробників та читачів, які дбають про конфіденційність, створюючи особисті бази знань.
Самостійне розміщення Shiori на вашому VPS зберігає списки для читання та архівний вміст повністю приватними, без стороннього відстеження чи збору даних. На відміну від безкоштовних хмарних сервісів, які накладають обмеження на зберігання та термін зберігання, хостинг VPS надає вам необмежену ємність та повний контроль над вашим архівом.
Ключові характеристики Shiori
Архівування офлайн-сторінок
Зберігає локальну копію кожної сторінки, доданої до закладок, щоб вміст залишався читабельним, навіть якщо оригінальна URL-адреса стане недоступною або буде прихована за платним доступом.
Повнотекстовий пошук
Здійснює пошук по всіх закладках та архівному вмісту сторінок, що дозволяє швидко знаходити конкретну інформацію серед тисяч збережених сторінок.
Розширення браузера
Збереження закладок за один клік з Chrome та Firefox, не залишаючи поточної сторінки, з автоматичним створенням архіву у фоновому режимі.
Імпорт Pocket
Переносить існуючі бібліотеки Pocket у форматі закладок Netscape, зберігаючи теги та роблячи перехід до самостійного архівування безперешкодним.
REST API і CLI
Повний REST API та інтерфейс командного рядка дозволяють інтеграцію з автоматизованими скриптами та власними інструментами за межами веб-інтерфейсу.
Чому варто запускати Shiori у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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