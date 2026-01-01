Shiori — це самостійно розміщуваний менеджер закладок, написаний на Go та розроблений як орієнтована на конфіденційність альтернатива Pocket та Instapaper. Він зберігає вебсторінки як офлайн-архіви — тому ваші закладки залишаються читабельними, навіть коли джерела стають недоступними, за платним доступом або повністю зникають. Маючи понад 9000 зірок на GitHub, він став популярним вибором для дослідників, розробників та читачів, які дбають про конфіденційність, створюючи особисті бази знань.

Самостійне розміщення Shiori на вашому VPS зберігає списки для читання та архівний вміст повністю приватними, без стороннього відстеження чи збору даних. На відміну від безкоштовних хмарних сервісів, які накладають обмеження на зберігання та термін зберігання, хостинг VPS надає вам необмежену ємність та повний контроль над вашим архівом.