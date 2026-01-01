Розгорніть Yucca в один клік.
NVR з самостійним розміщенням для IP-камер з виявленням руху, підтримкою RTSP/ONVIF та веб-інтерфейсом для перегляду в реальному часі та записаних матеріалів.
Виберіть тариф VPS для Yucca
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yucca
Yucca – це мережевий відеореєстратор (NVR) для самостійного розміщення, розроблений для керування IP-камерами будь-якого масштабу: від кількох камер домашньої безпеки до тисяч корпоративних потоків. Він підтримує RTSP, ONVIF та поширені протоколи IP-камер, забезпечуючи перегляд у реальному часі, запис і відтворення через вебінтерфейс та застосунок для Android.
Самостійне розміщення Yucca на VPS зберігає всі відеозаписи з камер у вашій інфраструктурі без плати за хмарне сховище або доступу третіх сторін. Виявлення руху з оповіщеннями електронною поштою, метрики Prometheus для моніторингу та масштабована архітектура роблять його практичним рішенням для спостереження за домашньою безпекою, моніторингу роздрібної торгівлі та середовищ малого бізнесу.
Ключові характеристики Yucca
Підтримка RTSP і ONVIF
Підключіть будь-яку IP-камеру, що підтримує протоколи RTSP або ONVIF, охоплюючи переважну більшість споживчих та професійних камер.
Виявлення руху
Автоматично запускайте запис та сповіщення електронною поштою при виявленні руху в зонах камери, зменшуючи обсяг сховища та шуму.
Пряме та записане відтворення
Переглядайте потокові трансляції з камер та переглядайте записані кадри через веб-інтерфейс або супутній додаток для Android.
Масштабована архітектура
Yucca масштабується від кількох домашніх камер до тисяч одночасних потоків без архітектурних змін.
Метрики Prometheus
Експортувати метрики запису та стану потоку до Prometheus для інтеграції з наявними панелями моніторингу.
Чому варто запускати Yucca у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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