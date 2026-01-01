Yucca – це мережевий відеореєстратор (NVR) для самостійного розміщення, розроблений для керування IP-камерами будь-якого масштабу: від кількох камер домашньої безпеки до тисяч корпоративних потоків. Він підтримує RTSP, ONVIF та поширені протоколи IP-камер, забезпечуючи перегляд у реальному часі, запис і відтворення через вебінтерфейс та застосунок для Android.

Самостійне розміщення Yucca на VPS зберігає всі відеозаписи з камер у вашій інфраструктурі без плати за хмарне сховище або доступу третіх сторін. Виявлення руху з оповіщеннями електронною поштою, метрики Prometheus для моніторингу та масштабована архітектура роблять його практичним рішенням для спостереження за домашньою безпекою, моніторингу роздрібної торгівлі та середовищ малого бізнесу.