Розгорнути ImmuDB в один клік.
Незмінна, захищена від підробки база даних з криптографічною верифікацією для перевіряємої цілісності даних.
Виберіть тариф VPS для ImmuDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ImmuDB
ImmuDB — це відкрита, незмінна база даних, написана на Go, яка зберігає повну історію всіх змін даних. Кожен запис криптографічно перевіряється, що унеможливлює зміну або видалення записів без виявлення — забезпечуючи за задумом захищений від підробки аудиторський слід.
ImmuDB, що розгортається як автономний сервер, підтримує моделі даних ключ-значення, SQL та документні, і постачається з вбудованою веб-консоллю для перегляду даних та керування користувачами. Самостійне розміщення надає повний контроль над конфіденційними журналами аудиту, записами відповідності та історією транзакцій на вашій власній інфраструктурі без зовнішніх залежностей.
Ключові характеристики ImmuDB
Сховище з індикацією втручання
Кожен запис пов'язаний за допомогою криптографічних хешів, тому будь-яка зміна або видалення негайно виявляється клієнтами або аудиторами.
Підтримка кількох моделей
Запитуйте дані за допомогою інтерфейсів ключ-значення, SQL або документних — усі вони використовують той самий незмінний механізм зберігання без міграцій схем між моделями.
Вбудована вебконсоль
Інтегрований веб-інтерфейс на порту 8080 дозволяє досліджувати бази даних, виконувати SQL-запити та керувати користувачами без встановлення додаткових інструментів.
Криптографічна перевірка
Клієнти можуть самостійно перевіряти цілісність будь-якого значення, яке вони читають, використовуючи докази дерева Меркла, що усуває необхідність сліпо довіряти серверу.
Повна історія аудиту
Усі версії кожного ключа зберігаються постійно, надаючи командам з комплаєнсу та аудиторам повний, перевіряємий ланцюжок зберігання для кожної точки даних.
Чому варто запускати ImmuDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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