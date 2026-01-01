ImmuDB — це відкрита, незмінна база даних, написана на Go, яка зберігає повну історію всіх змін даних. Кожен запис криптографічно перевіряється, що унеможливлює зміну або видалення записів без виявлення — забезпечуючи за задумом захищений від підробки аудиторський слід.

ImmuDB, що розгортається як автономний сервер, підтримує моделі даних ключ-значення, SQL та документні, і постачається з вбудованою веб-консоллю для перегляду даних та керування користувачами. Самостійне розміщення надає повний контроль над конфіденційними журналами аудиту, записами відповідності та історією транзакцій на вашій власній інфраструктурі без зовнішніх залежностей.