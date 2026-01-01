Знижка до 68% на SmokePing

Розгорнути SmokePing в один клік.

Постійний монітор затримки та втрати пакетів, що візуалізує мережевий джиттер та доступність у вигляді димчастих RRD-графіків.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути SmokePing в один клік.

Виберіть тариф VPS для SmokePing

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SmokePing

SmokePing – це довготривалий монітор затримки, який через регулярні проміжки часу перевіряє цілі та відображає результати у вигляді димчастих RRD-графіків, де смуга кольору навколо медіани з першого погляду візуалізує джиттер і втрату пакетів. Створений Тобіасом Отікером (автором MRTG та RRDtool), він понад двадцять років є де-факто інструментом доступності мережі для інтернет-провайдерів, хостинг-провайдерів та домашніх лабораторій.

Самостійний хостинг SmokePing на власному VPS дає постійну точку огляду для вимірювання того, як фіксоване місце розташування бачить решту інтернету — це корисно для діагностики проблем з інтернет-провайдером, порівняння транзитних провайдерів, моніторингу відповідності SLA для віддалених сайтів та ведення довгострокового запису про доступність ваших послуг. Розгортання постачається з постійними томами як для конфігурації, так і для історичної бази даних RRD.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SmokePing

Димчасті графіки RRD

Побудуйте графік медіанної затримки з кольоровою смугою, яка показує дисперсію та втрату пакетів на одному зображенні, що робить джиттер та провали напруги одразу помітними.

Різні типи зондів

Поєднуйте зонди ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing та Curl в одному екземплярі для моніторингу мережевих шляхів та доступності програм разом.

Ієрархічні цілі

Групуйте цілі у деревоподібні секції, щоб інформаційні панелі залишалися читабельними під час моніторингу багатьох хостів у різних регіонах, на сайтах або у провайдерів.

Сповіщення про кількість помилок

Надсилати сповіщення електронною поштою або на основі сценаріїв, коли ціль перевищує настроювані пороги втрат або затримки протягом тривалого періоду.

Головні / підпорядковані зонди

Запустіть додаткові вузли SmokePing як підлеглі у віддалених точках спостереження та агрегуйте їхні результати у головному інтерфейсі користувача для багатолокаційного моніторингу.

Довгострокове збереження

Бази даних RRD з циклічним буфером зберігають щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні подання з постійним використанням дискового простору, що ідеально підходить для виявлення тривалих деградацій.

Чому варто запускати SmokePing у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Почати

Перегляньте інші застосунки для розгортання

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma – це інструмент для моніторингу, який можна розмістити на власному сервері

Розгорнути
Alerta

Alerta

Платформа управління сповіщеннями з відкритим кодом для консолідації сповіщень моніторингу

Розгорнути
Apache Druid

Apache Druid

Аналітична база даних у реальному часі для OLAP-запитів за частки секунди на потокових даних подій

Розгорнути
Переглянути всі застосунки

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.