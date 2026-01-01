Розгорнути SmokePing в один клік.
Постійний монітор затримки та втрати пакетів, що візуалізує мережевий джиттер та доступність у вигляді димчастих RRD-графіків.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SmokePing
SmokePing – це довготривалий монітор затримки, який через регулярні проміжки часу перевіряє цілі та відображає результати у вигляді димчастих RRD-графіків, де смуга кольору навколо медіани з першого погляду візуалізує джиттер і втрату пакетів. Створений Тобіасом Отікером (автором MRTG та RRDtool), він понад двадцять років є де-факто інструментом доступності мережі для інтернет-провайдерів, хостинг-провайдерів та домашніх лабораторій.
Самостійний хостинг SmokePing на власному VPS дає постійну точку огляду для вимірювання того, як фіксоване місце розташування бачить решту інтернету — це корисно для діагностики проблем з інтернет-провайдером, порівняння транзитних провайдерів, моніторингу відповідності SLA для віддалених сайтів та ведення довгострокового запису про доступність ваших послуг. Розгортання постачається з постійними томами як для конфігурації, так і для історичної бази даних RRD.
Ключові характеристики SmokePing
Димчасті графіки RRD
Побудуйте графік медіанної затримки з кольоровою смугою, яка показує дисперсію та втрату пакетів на одному зображенні, що робить джиттер та провали напруги одразу помітними.
Різні типи зондів
Поєднуйте зонди ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing та Curl в одному екземплярі для моніторингу мережевих шляхів та доступності програм разом.
Ієрархічні цілі
Групуйте цілі у деревоподібні секції, щоб інформаційні панелі залишалися читабельними під час моніторингу багатьох хостів у різних регіонах, на сайтах або у провайдерів.
Сповіщення про кількість помилок
Надсилати сповіщення електронною поштою або на основі сценаріїв, коли ціль перевищує настроювані пороги втрат або затримки протягом тривалого періоду.
Головні / підпорядковані зонди
Запустіть додаткові вузли SmokePing як підлеглі у віддалених точках спостереження та агрегуйте їхні результати у головному інтерфейсі користувача для багатолокаційного моніторингу.
Довгострокове збереження
Бази даних RRD з циклічним буфером зберігають щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні подання з постійним використанням дискового простору, що ідеально підходить для виявлення тривалих деградацій.
Чому варто запускати SmokePing у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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