SmokePing – це довготривалий монітор затримки, який через регулярні проміжки часу перевіряє цілі та відображає результати у вигляді димчастих RRD-графіків, де смуга кольору навколо медіани з першого погляду візуалізує джиттер і втрату пакетів. Створений Тобіасом Отікером (автором MRTG та RRDtool), він понад двадцять років є де-факто інструментом доступності мережі для інтернет-провайдерів, хостинг-провайдерів та домашніх лабораторій.

Самостійний хостинг SmokePing на власному VPS дає постійну точку огляду для вимірювання того, як фіксоване місце розташування бачить решту інтернету — це корисно для діагностики проблем з інтернет-провайдером, порівняння транзитних провайдерів, моніторингу відповідності SLA для віддалених сайтів та ведення довгострокового запису про доступність ваших послуг. Розгортання постачається з постійними томами як для конфігурації, так і для історичної бази даних RRD.