Встановлення Domoticz в один клік.
Легка система домашньої автоматизації з відкритим кодом для моніторингу та керування пристроями розумного будинку.
Виберіть тариф VPS для Domoticz
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Domoticz
Domoticz — це легкий сервер домашньої автоматизації, що дозволяє моніторити та керувати широким спектром пристроїв розумного дому — перемикачами, датчиками, термостатами, лічильниками енергії, метеостанціями та іншим — усе з єдиного веб-інтерфейсу. Він підтримує сотні апаратних протоколів та інтеграцій, включно з Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, лічильниками P1 та MQTT, що робить його сумісним з більшістю популярних екосистем розумного дому.
Запуск Domoticz на власному VPS дає вам повний контроль над правилами автоматизації, історичними даними датчиків та доступом до пристроїв — без залежності від хмари, без абонентської плати та без ризиків для конфіденційності від сторонніх сервісів. Його низьке споживання ресурсів робить його добре придатним для постійного розгортання на скромному VPS.
Ключові характеристики Domoticz
Підтримка багатопротокольних пристроїв
Підключайте Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT та сотні інших апаратних протоколів з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Рушій правил автоматизації
Створюйте правила автоматизації, що запускаються за часом, подіями та датчиками, без написання коду, забезпечуючи роботу вашого дому за вашим розкладом.
Енергомоніторинг
Відстежуйте споживання електроенергії, газу та води в реальному часі за допомогою вбудованих графіків та зберігання історичних даних на базі SQLite.
Дашборди погоди і датчиків
Візуалізуйте дані про температуру, вологість, вітер, дощ та якість повітря з локальних датчиків або онлайн-сервісів погоди на настроюваних інформаційних панелях.
Оптимізований під мобільні інтерфейс
Доступ і керування всіма пристроями з будь-якого браузера або мобільного пристрою, з додатковими push-сповіщеннями через сторонні сервіси.
Підтримка плагінів та скриптів
Розширюйте функціональність за допомогою плагінів Python та скриптів Lua для інтеграції спеціального обладнання, API або складної логіки автоматизації.
Чому варто запускати Domoticz у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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