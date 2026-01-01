Знижка до 68% на Domoticz

Встановлення Domoticz в один клік.

Легка система домашньої автоматизації з відкритим кодом для моніторингу та керування пристроями розумного будинку.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Domoticz в один клік.

Виберіть тариф VPS для Domoticz

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Domoticz

Domoticz — це легкий сервер домашньої автоматизації, що дозволяє моніторити та керувати широким спектром пристроїв розумного дому — перемикачами, датчиками, термостатами, лічильниками енергії, метеостанціями та іншим — усе з єдиного веб-інтерфейсу. Він підтримує сотні апаратних протоколів та інтеграцій, включно з Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, лічильниками P1 та MQTT, що робить його сумісним з більшістю популярних екосистем розумного дому.

Запуск Domoticz на власному VPS дає вам повний контроль над правилами автоматизації, історичними даними датчиків та доступом до пристроїв — без залежності від хмари, без абонентської плати та без ризиків для конфіденційності від сторонніх сервісів. Його низьке споживання ресурсів робить його добре придатним для постійного розгортання на скромному VPS.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Domoticz

Підтримка багатопротокольних пристроїв

Підключайте Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT та сотні інших апаратних протоколів з єдиного уніфікованого інтерфейсу.

Рушій правил автоматизації

Створюйте правила автоматизації, що запускаються за часом, подіями та датчиками, без написання коду, забезпечуючи роботу вашого дому за вашим розкладом.

Енергомоніторинг

Відстежуйте споживання електроенергії, газу та води в реальному часі за допомогою вбудованих графіків та зберігання історичних даних на базі SQLite.

Дашборди погоди і датчиків

Візуалізуйте дані про температуру, вологість, вітер, дощ та якість повітря з локальних датчиків або онлайн-сервісів погоди на настроюваних інформаційних панелях.

Оптимізований під мобільні інтерфейс

Доступ і керування всіма пристроями з будь-якого браузера або мобільного пристрою, з додатковими push-сповіщеннями через сторонні сервіси.

Підтримка плагінів та скриптів

Розширюйте функціональність за допомогою плагінів Python та скриптів Lua для інтеграції спеціального обладнання, API або складної логіки автоматизації.

Чому варто запускати Domoticz у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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