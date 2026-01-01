Domoticz — це легкий сервер домашньої автоматизації, що дозволяє моніторити та керувати широким спектром пристроїв розумного дому — перемикачами, датчиками, термостатами, лічильниками енергії, метеостанціями та іншим — усе з єдиного веб-інтерфейсу. Він підтримує сотні апаратних протоколів та інтеграцій, включно з Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, лічильниками P1 та MQTT, що робить його сумісним з більшістю популярних екосистем розумного дому.

Запуск Domoticz на власному VPS дає вам повний контроль над правилами автоматизації, історичними даними датчиків та доступом до пристроїв — без залежності від хмари, без абонентської плати та без ризиків для конфіденційності від сторонніх сервісів. Його низьке споживання ресурсів робить його добре придатним для постійного розгортання на скромному VPS.