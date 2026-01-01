Checkrr — це сканер цілісності бібліотеки з відкритим вихідним кодом, який захищає великі медіаколекції від прихованого пошкодження. Він проводить перевірки ffprobe, magic-number та mimetype для кожного відео-, аудіо- та файлу субтитрів у вашій бібліотеці, потім хешує перевірені файли в базу даних bbolt, щоб майбутні сканування пропускали відомий справний вміст і завершувалися за хвилини замість годин.

Коли файл не проходить перевірку, Checkrr підключається до стеку arr, який ви вже використовуєте — Sonarr, Radarr або Lidarr — видаляє пошкоджену копію та запускає нове завантаження через відповідний сервіс. Самостійне розміщення Checkrr зберігає ваш медіаінвентар під вашим власним контролем без обмежень API сторонніх розробників і з нульовими поточними витратами.