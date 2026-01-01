Знижка до 68% на Checkrr

Розгортання Checkrr в один клік.

Сканувати бібліотеки Plex і Jellyfin на наявність пошкоджених медіафайлів та автоматично замінювати пошкоджені файли через Sonarr, Radarr і Lidarr.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Checkrr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Checkrr

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Checkrr

Checkrr — це сканер цілісності бібліотеки з відкритим вихідним кодом, який захищає великі медіаколекції від прихованого пошкодження. Він проводить перевірки ffprobe, magic-number та mimetype для кожного відео-, аудіо- та файлу субтитрів у вашій бібліотеці, потім хешує перевірені файли в базу даних bbolt, щоб майбутні сканування пропускали відомий справний вміст і завершувалися за хвилини замість годин.

Коли файл не проходить перевірку, Checkrr підключається до стеку arr, який ви вже використовуєте — Sonarr, Radarr або Lidarr — видаляє пошкоджену копію та запускає нове завантаження через відповідний сервіс. Самостійне розміщення Checkrr зберігає ваш медіаінвентар під вашим власним контролем без обмежень API сторонніх розробників і з нульовими поточними витратами.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Checkrr

ffprobe перевірки цілісності

Виявляє обрізані, неправильно позначені та невідтворювані файли, які Plex і Jellyfin мовчки пропускають під час відтворення.

Sonarr Radarr Lidarr

Видаляє пошкоджені файли та запускає нове завантаження через ваш існуючий стек arr без ручного втручання.

Хеш-базовані швидкі пересканування

Зберігає хеші файлів у базі даних bbolt, щоб повторні сканування пропускали перевірений вміст і завершувалися на багатотерабайтних бібліотеках за лічені хвилини.

Підтримка багатоекземплярних масивів

Підключається до кількох екземплярів Sonarr та Radarr одночасно, з індивідуальними зіставленнями шляхів для кожного екземпляра для бібліотек 4K, аніме та стандартних.

Вбудовані сповіщення

Надсилає результати до Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, вебхуків, SMTP та Healthchecks для автоматичних запланованих сканувань.

Чому варто запускати Checkrr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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