Розгортання Checkrr в один клік.
Сканувати бібліотеки Plex і Jellyfin на наявність пошкоджених медіафайлів та автоматично замінювати пошкоджені файли через Sonarr, Radarr і Lidarr.
Виберіть тариф VPS для Checkrr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Checkrr
Checkrr — це сканер цілісності бібліотеки з відкритим вихідним кодом, який захищає великі медіаколекції від прихованого пошкодження. Він проводить перевірки ffprobe, magic-number та mimetype для кожного відео-, аудіо- та файлу субтитрів у вашій бібліотеці, потім хешує перевірені файли в базу даних bbolt, щоб майбутні сканування пропускали відомий справний вміст і завершувалися за хвилини замість годин.
Коли файл не проходить перевірку, Checkrr підключається до стеку arr, який ви вже використовуєте — Sonarr, Radarr або Lidarr — видаляє пошкоджену копію та запускає нове завантаження через відповідний сервіс. Самостійне розміщення Checkrr зберігає ваш медіаінвентар під вашим власним контролем без обмежень API сторонніх розробників і з нульовими поточними витратами.
Ключові характеристики Checkrr
ffprobe перевірки цілісності
Виявляє обрізані, неправильно позначені та невідтворювані файли, які Plex і Jellyfin мовчки пропускають під час відтворення.
Sonarr Radarr Lidarr
Видаляє пошкоджені файли та запускає нове завантаження через ваш існуючий стек arr без ручного втручання.
Хеш-базовані швидкі пересканування
Зберігає хеші файлів у базі даних bbolt, щоб повторні сканування пропускали перевірений вміст і завершувалися на багатотерабайтних бібліотеках за лічені хвилини.
Підтримка багатоекземплярних масивів
Підключається до кількох екземплярів Sonarr та Radarr одночасно, з індивідуальними зіставленнями шляхів для кожного екземпляра для бібліотек 4K, аніме та стандартних.
Вбудовані сповіщення
Надсилає результати до Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, вебхуків, SMTP та Healthchecks для автоматичних запланованих сканувань.
Чому варто запускати Checkrr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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