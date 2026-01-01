Unmanic — це самостійно розміщений інструмент для оптимізації медіатеки, який автоматично сканує ваші файли та перекодовує їх у послідовні формати за допомогою FFmpeg. Замість того, щоб вручну конвертувати файли або писати скрипти, Unmanic безперервно відстежує каталог бібліотеки, ідентифікує файли, які не відповідають вашим налаштованим вихідним пресетам, і ставить їх у чергу на обробку — все це керується через веб-інтерфейс.

Самостійне розміщення Unmanic на VPS забезпечує постійно активний конвеєр перетворення для вашої медіаколекції. Незалежно від того, чи ви стандартизуєте відеокодеки, зменшуєте розміри файлів або обробляєте записи DVR, Unmanic виконує завдання у фоновому режимі, не вимагаючи, щоб ваш настільний комп'ютер залишався увімкненим.