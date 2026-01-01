Встановіть Unmanic в один клік.
Самостійно розміщений оптимізатор медіатеки, який автоматично перекодовує та конвертує файли у бажані формати.
Виберіть тариф VPS для Unmanic
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Unmanic
Unmanic — це самостійно розміщений інструмент для оптимізації медіатеки, який автоматично сканує ваші файли та перекодовує їх у послідовні формати за допомогою FFmpeg. Замість того, щоб вручну конвертувати файли або писати скрипти, Unmanic безперервно відстежує каталог бібліотеки, ідентифікує файли, які не відповідають вашим налаштованим вихідним пресетам, і ставить їх у чергу на обробку — все це керується через веб-інтерфейс.
Самостійне розміщення Unmanic на VPS забезпечує постійно активний конвеєр перетворення для вашої медіаколекції. Незалежно від того, чи ви стандартизуєте відеокодеки, зменшуєте розміри файлів або обробляєте записи DVR, Unmanic виконує завдання у фоновому режимі, не вимагаючи, щоб ваш настільний комп'ютер залишався увімкненим.
Ключові характеристики Unmanic
Автоматизоване сканування бібліотеки
Unmanic постійно сканує медіакаталог і ставить у чергу файли, які не відповідають налаштованим вихідним пресетам для обробки.
Транскодування на базі FFmpeg
Перекодуйте відео та аудіо у будь-який формат або кодек, що підтримується FFmpeg, включно з H.264, H.265, AV1 та AAC.
Система плагінів
Розширте Unmanic за допомогою плагінів спільноти для видалення реклами, перейменування файлів, стиснення архівів та іншого.
Монітор файлів реального часу
Нові або змінені файли виявляються автоматично, тому щойно додані медіафайли ставляться в чергу на обробку без ручного втручання.
Управління чергою завдань
Керуйте паралельними завданнями конвертації за допомогою візуальної черги, що показує поточний прогрес, орієнтовний час та історію обробки.
Чому варто запускати Unmanic у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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