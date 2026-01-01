Розгорніть Odoo в один клік.
Комплекс ERP та CRM з відкритим вихідним кодом, що охоплює продажі, бухгалтерський облік, управління запасами, електронну комерцію та багато іншого на одній інтегрованій платформі.
Виберіть тариф VPS для Odoo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Odoo
Odoo — це комплексний пакет для управління бізнесом з відкритим вихідним кодом, яким користуються понад 10 мільйонів користувачів у 120 країнах. Його модульна архітектура дозволяє почати з необхідних програм — CRM, бухгалтерський облік, управління запасами, електронна комерція або управління проєктами — і розширювати функціонал у міру зростання вашого бізнесу, використовуючи єдиний уніфікований інтерфейс.
Самостійний хостинг Odoo на вашому VPS усуває витрати на підписку за кожного користувача, зберігає всі ваші бізнес-дані під вашим контролем і надає вам свободу встановлювати власні модулі та інтеграції без обмежень. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного зберігання даних.
Ключові характеристики Odoo
Інтегровані CRM та продажі
Відстежуйте потенційних клієнтів, керуйте воронками продажів та автоматизуйте подальші дії в CRM-системі, яка безпосередньо підключається до виставлення рахунків та управління запасами.
Вбудоване E-commerce
Запустіть інтернет-магазин за допомогою drag-and-drop конструктора сайтів, каталогу товарів та інтеграцій платіжних шлюзів.
Бухгалтерія і виставлення рахунків
Керуйте виставленням рахунків у кількох валютах, дотриманням податкового законодавства та звіркою банківських операцій без окремого інструменту для бухгалтерського обліку.
Инвентарь і Виробництво
Керуйте запасами на кількох складах, запускайте робочі процеси MRP і відстежуйте виробництво з підтримкою сканування штрих-кодів.
Модульний Магазин додатків
Виберіть з понад 30 000 сторонніх модулів, щоб розширити Odoo галузевими робочими процесами та інтеграціями.
Чому варто запускати Odoo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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