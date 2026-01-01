Знижка до 68% на Odoo

Розгорніть Odoo в один клік.

Комплекс ERP та CRM з відкритим вихідним кодом, що охоплює продажі, бухгалтерський облік, управління запасами, електронну комерцію та багато іншого на одній інтегрованій платформі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Odoo в один клік.

Виберіть тариф VPS для Odoo

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Odoo

Odoo — це комплексний пакет для управління бізнесом з відкритим вихідним кодом, яким користуються понад 10 мільйонів користувачів у 120 країнах. Його модульна архітектура дозволяє почати з необхідних програм — CRM, бухгалтерський облік, управління запасами, електронна комерція або управління проєктами — і розширювати функціонал у міру зростання вашого бізнесу, використовуючи єдиний уніфікований інтерфейс.

Самостійний хостинг Odoo на вашому VPS усуває витрати на підписку за кожного користувача, зберігає всі ваші бізнес-дані під вашим контролем і надає вам свободу встановлювати власні модулі та інтеграції без обмежень. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного зберігання даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Odoo

Інтегровані CRM та продажі

Відстежуйте потенційних клієнтів, керуйте воронками продажів та автоматизуйте подальші дії в CRM-системі, яка безпосередньо підключається до виставлення рахунків та управління запасами.

Вбудоване E-commerce

Запустіть інтернет-магазин за допомогою drag-and-drop конструктора сайтів, каталогу товарів та інтеграцій платіжних шлюзів.

Бухгалтерія і виставлення рахунків

Керуйте виставленням рахунків у кількох валютах, дотриманням податкового законодавства та звіркою банківських операцій без окремого інструменту для бухгалтерського обліку.

Инвентарь і Виробництво

Керуйте запасами на кількох складах, запускайте робочі процеси MRP і відстежуйте виробництво з підтримкою сканування штрих-кодів.

Модульний Магазин додатків

Виберіть з понад 30 000 сторонніх модулів, щоб розширити Odoo галузевими робочими процесами та інтеграціями.

Чому варто запускати Odoo у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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