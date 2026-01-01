Odoo — це комплексний пакет для управління бізнесом з відкритим вихідним кодом, яким користуються понад 10 мільйонів користувачів у 120 країнах. Його модульна архітектура дозволяє почати з необхідних програм — CRM, бухгалтерський облік, управління запасами, електронна комерція або управління проєктами — і розширювати функціонал у міру зростання вашого бізнесу, використовуючи єдиний уніфікований інтерфейс.

Самостійний хостинг Odoo на вашому VPS усуває витрати на підписку за кожного користувача, зберігає всі ваші бізнес-дані під вашим контролем і надає вам свободу встановлювати власні модулі та інтеграції без обмежень. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного зберігання даних.