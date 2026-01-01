Erugo — це самостійно розміщена платформа для обміну файлами, створена на базі Laravel та Vue.js, що дозволяє безпечно надсилати та отримувати файли без використання хмарних сховищ. Посилання для спільного доступу використовують зручні для людини URL-адреси замість випадкових токенів, а кожна передача може бути захищена паролем, обмежена лімітом завантажень або налаштована на автоматичне закінчення терміну дії після певної дати чи часового порогу.

На відміну від хмарних сервісів на основі підписки, Erugo зберігає всі файли на власному VPS без обмежень на зберігання, встановлених тарифним планом. Функція зворотного спільного доступу дозволяє гостям завантажувати файли безпосередньо на сервер за допомогою одноразового посилання-запрошення, а настроюваний брендинг дозволяє інтерфейсу відповідати вашій організації або особистому домену.