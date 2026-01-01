Встановлення Erugo в один клік
Платформа для обміну файлами з самостійним розміщенням, зі зручними для людини посиланнями для спільного доступу, захистом паролем, контролем терміну дії та власним брендуванням.
Виберіть тариф VPS для Erugo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Erugo
Erugo — це самостійно розміщена платформа для обміну файлами, створена на базі Laravel та Vue.js, що дозволяє безпечно надсилати та отримувати файли без використання хмарних сховищ. Посилання для спільного доступу використовують зручні для людини URL-адреси замість випадкових токенів, а кожна передача може бути захищена паролем, обмежена лімітом завантажень або налаштована на автоматичне закінчення терміну дії після певної дати чи часового порогу.
На відміну від хмарних сервісів на основі підписки, Erugo зберігає всі файли на власному VPS без обмежень на зберігання, встановлених тарифним планом. Функція зворотного спільного доступу дозволяє гостям завантажувати файли безпосередньо на сервер за допомогою одноразового посилання-запрошення, а настроюваний брендинг дозволяє інтерфейсу відповідати вашій організації або особистому домену.
Ключові характеристики Erugo
Зрозумілі посилання для поширення
Спільний доступ використовує зрозумілі URL-адреси, які легко запам'ятовуються, замість випадкових токенів, що полегшує їх усне або письмове повідомлення.
Налаштування пароля та терміну дії
Захистіть будь-який спільний доступ паролем, встановіть максимальну кількість завантажень або заплануйте автоматичне закінчення терміну дії, щоб файли не залишалися доступними необмежений час.
Скасування спільних завантажень
Створіть посилання-запрошення лише для завантаження, щоб гості могли надсилати файли безпосередньо на ваш сервер без облікового запису або доступу до панелі адміністратора.
Уведомления по электронной почте
Отримуйте сповіщення, коли спільний ресурс завантажується або коли гість завершує зворотне завантаження, без необхідності ручної перевірки.
Індивідуальний брендинг та теми
Налаштовуйте логотипи, фони та колірні теми, щоб інтерфейс обміну файлами відповідав вашій організації або особистому бренду.
Чому варто запускати Erugo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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