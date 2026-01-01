Розгортання Percona PMM в один клік.
Платформа для моніторингу та керування базами даних з відкритим кодом, що підтримує MySQL, PostgreSQL, MongoDB та інші.
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Що можна створити за допомогою Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) — це безкоштовна платформа з відкритим кодом, спеціально розроблена для спостережуваності баз даних. Вона збирає метрики, аналітику запитів та дані про продуктивність з MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB та ProxySQL, а потім відображає все на попередньо створених панелях управління Grafana з детальним аналізом кожного запиту. PMM включає вбудований механізм аналітики запитів (QAN), який виявляє повільні запити, пояснює плани виконання та відстежує відбитки запитів з часом — надаючи адміністраторам баз даних (DBA) необхідну видимість для налаштування продуктивності без сторонніх інструментів.
Самостійне розміщення PMM на вашому VPS зберігає конфіденційні облікові дані бази даних та дані запитів повністю у вашій власній інфраструктурі. Немає плати за хост, плати за вихід даних з хмари та прив'язки до постачальника — лише повний контроль над періодами зберігання, порогами сповіщень та налаштуванням панелей управління.
Ключові характеристики Percona PMM
Підтримка кількох баз даних
Відстежуйте MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB та ProxySQL з єдиного інтерфейсу без розгортання окремих стеків моніторингу для кожного типу бази даних.
Аналітика запитів
Виявляйте та аналізуйте найповільніші та найбільш ресурсомісткі запити з деталізацією планів виконання та відстеженням історичних відбитків.
Готові панелі моніторингу
Десятки панелей Grafana постачаються готовими до використання, охоплюючи внутрішні механізми InnoDB, затримку реплікації, oplog MongoDB та активність vacuum PostgreSQL.
Інтегроване сповіщення
Налаштуйте сповіщення за пороговими значеннями для затримки реплікації, використання диска, повільних запитів та насичення з'єднань за допомогою вбудованого Percona Alerting.
Консультанти з безпекових загроз
Автоматичні перевірки безпеки баз даних виявляють ризики конфігурації, такі як відсутність автентифікації, слабкі паролі та відкриті адміністративні інтерфейси.
Контроль зберігання даних
Налаштуйте періоди зберігання метрик та роздільну здатність незалежно, щоб збалансувати використання сховища з урахуванням деталізації, яка вам потрібна для планування потужностей.
Чому варто запускати Percona PMM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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