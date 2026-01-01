Percona Monitoring and Management (PMM) — це безкоштовна платформа з відкритим кодом, спеціально розроблена для спостережуваності баз даних. Вона збирає метрики, аналітику запитів та дані про продуктивність з MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB та ProxySQL, а потім відображає все на попередньо створених панелях управління Grafana з детальним аналізом кожного запиту. PMM включає вбудований механізм аналітики запитів (QAN), який виявляє повільні запити, пояснює плани виконання та відстежує відбитки запитів з часом — надаючи адміністраторам баз даних (DBA) необхідну видимість для налаштування продуктивності без сторонніх інструментів.

Самостійне розміщення PMM на вашому VPS зберігає конфіденційні облікові дані бази даних та дані запитів повністю у вашій власній інфраструктурі. Немає плати за хост, плати за вихід даних з хмари та прив'язки до постачальника — лише повний контроль над періодами зберігання, порогами сповіщень та налаштуванням панелей управління.