Знижка до 68% на Percona PMM

Розгортання Percona PMM в один клік.

Платформа для моніторингу та керування базами даних з відкритим кодом, що підтримує MySQL, PostgreSQL, MongoDB та інші.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Percona PMM в один клік.

Виберіть тариф VPS для Percona PMM

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) — це безкоштовна платформа з відкритим кодом, спеціально розроблена для спостережуваності баз даних. Вона збирає метрики, аналітику запитів та дані про продуктивність з MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB та ProxySQL, а потім відображає все на попередньо створених панелях управління Grafana з детальним аналізом кожного запиту. PMM включає вбудований механізм аналітики запитів (QAN), який виявляє повільні запити, пояснює плани виконання та відстежує відбитки запитів з часом — надаючи адміністраторам баз даних (DBA) необхідну видимість для налаштування продуктивності без сторонніх інструментів.

Самостійне розміщення PMM на вашому VPS зберігає конфіденційні облікові дані бази даних та дані запитів повністю у вашій власній інфраструктурі. Немає плати за хост, плати за вихід даних з хмари та прив'язки до постачальника — лише повний контроль над періодами зберігання, порогами сповіщень та налаштуванням панелей управління.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Percona PMM

Підтримка кількох баз даних

Відстежуйте MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB та ProxySQL з єдиного інтерфейсу без розгортання окремих стеків моніторингу для кожного типу бази даних.

Аналітика запитів

Виявляйте та аналізуйте найповільніші та найбільш ресурсомісткі запити з деталізацією планів виконання та відстеженням історичних відбитків.

Готові панелі моніторингу

Десятки панелей Grafana постачаються готовими до використання, охоплюючи внутрішні механізми InnoDB, затримку реплікації, oplog MongoDB та активність vacuum PostgreSQL.

Інтегроване сповіщення

Налаштуйте сповіщення за пороговими значеннями для затримки реплікації, використання диска, повільних запитів та насичення з'єднань за допомогою вбудованого Percona Alerting.

Консультанти з безпекових загроз

Автоматичні перевірки безпеки баз даних виявляють ризики конфігурації, такі як відсутність автентифікації, слабкі паролі та відкриті адміністративні інтерфейси.

Контроль зберігання даних

Налаштуйте періоди зберігання метрик та роздільну здатність незалежно, щоб збалансувати використання сховища з урахуванням деталізації, яка вам потрібна для планування потужностей.

Чому варто запускати Percona PMM у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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