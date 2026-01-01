PieFed — це федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа з відкритим вихідним кодом — альтернатива Lemmy та Mbin, написана на Python з використанням Flask. Вона підключається до ширшого Fediverse через ActivityPub, щоб користувачі на Lemmy, Mbin, Mastodon та інших сумісних серверах могли підписуватися на спільноти, які ви розміщуєте, а ваші учасники могли стежити за спільнотами будь-де.

PieFed відрізняється сильним акцентом на здоров'ї спільноти: вбудовані рівні довіри, попередження про вміст, курація стрічки на основі тем та деталізовані інструменти модератора є основними для платформи, а не додатковими розширеннями. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає право власності на контент, політику модерації та дані учасників повністю під вашим контролем без маніпуляцій стрічкою за допомогою алгоритмів або прив'язки до платформи.