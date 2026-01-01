Розгортання PieFed в один клік.
Федеративний агрегатор посилань у стилі Reddit та дискусійна платформа з першокласними інструментами модерації та сумісністю з ActivityPub.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PieFed
PieFed — це федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа з відкритим вихідним кодом — альтернатива Lemmy та Mbin, написана на Python з використанням Flask. Вона підключається до ширшого Fediverse через ActivityPub, щоб користувачі на Lemmy, Mbin, Mastodon та інших сумісних серверах могли підписуватися на спільноти, які ви розміщуєте, а ваші учасники могли стежити за спільнотами будь-де.
PieFed відрізняється сильним акцентом на здоров'ї спільноти: вбудовані рівні довіри, попередження про вміст, курація стрічки на основі тем та деталізовані інструменти модератора є основними для платформи, а не додатковими розширеннями. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає право власності на контент, політику модерації та дані учасників повністю під вашим контролем без маніпуляцій стрічкою за допомогою алгоритмів або прив'язки до платформи.
Ключові характеристики PieFed
Федерування ActivityPub
Взаємодіє з Lemmy, Mbin, Mastodon та іншими сервісами Fediverse, щоб ваші спільноти охоплювали користувачів по всій мережі, не прив'язуючи їх до однієї платформи.
Першокласна модерація
Рівні довіри, черги звітів, попередження про вміст та правила для кожної спільноти дають модераторам точний контроль над якістю обговорень з першого дня.
Тематичні стрічки
Групуйте пов'язані спільноти за темами і дозвольте користувачам стежити за цілими сферами інтересів замість того, щоб підписуватися на спільноти по одній.
Голосування та відповіді в гілках
Знайомі коментарі у стилі Reddit з гілками, можливістю голосувати за та проти, а також кількома порядками сортування для ранжування обговорень.
Вбудований API
Alpha API, сумісний з клієнтами Lemmy, дозволяє користувачам переглядати та публікувати зі сторонніх мобільних та десктопних застосунків, вже наявних в екосистемі.
Полегшений стек Python
Flask, PostgreSQL, Redis та Celery ефективно працюють на скромному VPS-обладнанні, залишаючи простір для зростання спільноти без витрат на інфраструктуру.
Чому варто запускати PieFed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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