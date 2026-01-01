Знижка до 68% на PieFed

Розгортання PieFed в один клік.

Федеративний агрегатор посилань у стилі Reddit та дискусійна платформа з першокласними інструментами модерації та сумісністю з ActivityPub.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання PieFed в один клік.

Виберіть тариф VPS для PieFed

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PieFed

PieFed — це федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа з відкритим вихідним кодом — альтернатива Lemmy та Mbin, написана на Python з використанням Flask. Вона підключається до ширшого Fediverse через ActivityPub, щоб користувачі на Lemmy, Mbin, Mastodon та інших сумісних серверах могли підписуватися на спільноти, які ви розміщуєте, а ваші учасники могли стежити за спільнотами будь-де.

PieFed відрізняється сильним акцентом на здоров'ї спільноти: вбудовані рівні довіри, попередження про вміст, курація стрічки на основі тем та деталізовані інструменти модератора є основними для платформи, а не додатковими розширеннями. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає право власності на контент, політику модерації та дані учасників повністю під вашим контролем без маніпуляцій стрічкою за допомогою алгоритмів або прив'язки до платформи.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PieFed

Федерування ActivityPub

Взаємодіє з Lemmy, Mbin, Mastodon та іншими сервісами Fediverse, щоб ваші спільноти охоплювали користувачів по всій мережі, не прив'язуючи їх до однієї платформи.

Першокласна модерація

Рівні довіри, черги звітів, попередження про вміст та правила для кожної спільноти дають модераторам точний контроль над якістю обговорень з першого дня.

Тематичні стрічки

Групуйте пов'язані спільноти за темами і дозвольте користувачам стежити за цілими сферами інтересів замість того, щоб підписуватися на спільноти по одній.

Голосування та відповіді в гілках

Знайомі коментарі у стилі Reddit з гілками, можливістю голосувати за та проти, а також кількома порядками сортування для ранжування обговорень.

Вбудований API

Alpha API, сумісний з клієнтами Lemmy, дозволяє користувачам переглядати та публікувати зі сторонніх мобільних та десктопних застосунків, вже наявних в екосистемі.

Полегшений стек Python

Flask, PostgreSQL, Redis та Celery ефективно працюють на скромному VPS-обладнанні, залишаючи простір для зростання спільноти без витрат на інфраструктуру.

Чому варто запускати PieFed у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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