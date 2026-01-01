Harness Open Source — це комплексна платформа DevOps, яка об'єднує управління вихідним кодом, автоматизовані конвеєри CI/CD, розміщені середовища розробки (Gitspaces) та реєстри артефактів в єдине рішення. Як еволюція Drone CI, вона виходить за межі безперервної інтеграції, щоб надати повноцінну платформу для доставки програмного забезпечення за ліцензією Apache 2.0.

Самостійне розміщення Harness на вашому VPS надає вам необмежені хвилини збірки, сховище артефактів та членів команди за фіксованою ціною, з повним правом власності на вихідний код та дані конвеєра. Без обмежень пропускної здатності, без ціноутворення за користувача та без прив'язки до постачальника — просто повнофункціональна платформа DevOps, що працює на обладнанні, яке ви контролюєте.