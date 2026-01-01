Розгортання Harness в один клік.
Комплексна платформа для розробників з хостингом Git, конвеєрами CI/CD та хмарними середовищами розробки в одному інструменті.
Виберіть тариф VPS для Harness
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Harness
Harness Open Source — це комплексна платформа DevOps, яка об'єднує управління вихідним кодом, автоматизовані конвеєри CI/CD, розміщені середовища розробки (Gitspaces) та реєстри артефактів в єдине рішення. Як еволюція Drone CI, вона виходить за межі безперервної інтеграції, щоб надати повноцінну платформу для доставки програмного забезпечення за ліцензією Apache 2.0.
Самостійне розміщення Harness на вашому VPS надає вам необмежені хвилини збірки, сховище артефактів та членів команди за фіксованою ціною, з повним правом власності на вихідний код та дані конвеєра. Без обмежень пропускної здатності, без ціноутворення за користувача та без прив'язки до постачальника — просто повнофункціональна платформа DevOps, що працює на обладнанні, яке ви контролюєте.
Ключові характеристики Harness
Інтегрований SCM
Розміщуйте репозиторії Git з повними робочими процесами для комітів, гілок, злиття та запитів на витягування, поряд з перевіркою коду, захистом гілок та скануванням секретів.
Готовий до продакшну CI/CD
Створюйте, тестуйте та розгортайте будь-яку мову або фреймворк за допомогою контейнеризованих кроків конвеєра, сотень багаторазових шаблонів та міграції в один клік з GitHub Actions, GitLab CI та CircleCI.
Gitspaces Середовища розробки
Забезпечте розробників миттєво готовими, попередньо налаштованими хмарними середовищами розробки, доступними з VS Code, JetBrains або браузера — повністю усуваючи час на налаштування.
Реєстр артефактів
Зберігайте та проксіюйте образи Docker, чарти Helm та власні пакети у вбудованому реєстрі з кешуванням вихідних даних, щоб прискорити збірки та зменшити зовнішні залежності.
Сканування безпеки
Автоматично виявляйте секрети та вразливості в коді та залежностях до того, як вони потраплять у виробництво, впроваджуючи контрольні точки якості як частину кожного запуску конвеєра.
Чому варто запускати Harness у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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