Docmost – це сучасна альтернатива з відкритим вихідним кодом Notion та Confluence, розроблена для команд, яким потрібне спільне редагування в режимі реального часу без компромісів щодо конфіденційності, властивих хмарним платформам. Кілька користувачів можуть одночасно редагувати одну й ту саму сторінку з безконфліктною синхронізацією, тоді як простори забезпечують чітке розділення між командами, проєктами або відділами.

Самостійне розміщення Docmost на вашому VPS означає, що ваша внутрішня документація, архітектурні рішення та конфіденційний вміст бази знань ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Включена база даних PostgreSQL та кеш Redis забезпечують продуктивність і надійність, яких вимагає спільне редагування, а постійне сховище захищає вашу документацію під час оновлень.