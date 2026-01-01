Розгорніть Docmost одним кліком.
Платформа для спільної роботи з вікі-сторінками з відкритим вихідним кодом, з можливістю спільного редагування в реальному часі, діаграмами та командними просторами.
Виберіть тариф VPS для Docmost
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Docmost
Docmost – це сучасна альтернатива з відкритим вихідним кодом Notion та Confluence, розроблена для команд, яким потрібне спільне редагування в режимі реального часу без компромісів щодо конфіденційності, властивих хмарним платформам. Кілька користувачів можуть одночасно редагувати одну й ту саму сторінку з безконфліктною синхронізацією, тоді як простори забезпечують чітке розділення між командами, проєктами або відділами.
Самостійне розміщення Docmost на вашому VPS означає, що ваша внутрішня документація, архітектурні рішення та конфіденційний вміст бази знань ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Включена база даних PostgreSQL та кеш Redis забезпечують продуктивність і надійність, яких вимагає спільне редагування, а постійне сховище захищає вашу документацію під час оновлень.
Ключові характеристики Docmost
Спільне редагування в реальному часі
Кілька членів команди можуть редагувати одну й ту саму сторінку одночасно з безконфліктною синхронізацією, яка відчувається миттєвою та природною.
Вбудоване діаграмування
Draw.io, Excalidraw та Mermaid доступні безпосередньо в редакторі, тому візуальна документація залишається поруч із письмовим вмістом.
Космічна організація
Розділіть вміст за командами, проєктами або відділами з окремими просторами, кожен зі своїми учасниками та налаштуваннями дозволів.
Деталізовані дозволи
Групи користувачів та контроль доступу на рівні сторінок дозволяють ділитися потрібним вмістом з потрібними людьми по всій організації.
Повна історія версій
Кожна зміна записується, тому ви можете переглядати попередні редакції або відновити попередню версію будь-якої сторінки у будь-який час.
Чому варто запускати Docmost у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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