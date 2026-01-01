LibreBooking — це керований спільнотою форк Booked Scheduler, який перетворює будь-який веббраузер на стійку самообслуговування для бронювання кімнат, транспортних засобів, лабораторного обладнання, спортивних споруд або будь-якого іншого спільного ресурсу. Перегляди доступності у вигляді календаря, повторювані бронювання, робочі процеси затвердження та квоти дозволяють організаціям замінити електронні таблиці та спільні поштові скриньки структурованою системою бронювання.

Самостійне розміщення LibreBooking на власному VPS зберігає дані бронювання, контактні дані учасників та історію використання повністю під вашим контролем, без плати за користувача та без залежності від сторонніх SaaS-календарів. База даних MariaDB, що постачається в комплекті, зберігає кожне бронювання, групу та визначення аксесуарів після перезавантажень.