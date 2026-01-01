Розгорніть LibreBooking в один клік.
Система планування та бронювання ресурсів з відкритим вихідним кодом для кімнат, обладнання та спільних організаційних активів.
Виберіть тариф VPS для LibreBooking
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibreBooking
LibreBooking — це керований спільнотою форк Booked Scheduler, який перетворює будь-який веббраузер на стійку самообслуговування для бронювання кімнат, транспортних засобів, лабораторного обладнання, спортивних споруд або будь-якого іншого спільного ресурсу. Перегляди доступності у вигляді календаря, повторювані бронювання, робочі процеси затвердження та квоти дозволяють організаціям замінити електронні таблиці та спільні поштові скриньки структурованою системою бронювання.
Самостійне розміщення LibreBooking на власному VPS зберігає дані бронювання, контактні дані учасників та історію використання повністю під вашим контролем, без плати за користувача та без залежності від сторонніх SaaS-календарів. База даних MariaDB, що постачається в комплекті, зберігає кожне бронювання, групу та визначення аксесуарів після перезавантажень.
Ключові характеристики LibreBooking
Резервування ресурсів
Бронюйте кімнати, обладнання та спільні ресурси за допомогою календарних переглядів з макетами дня, тижня та місяця.
Повторювані бронювання
Плануйте щоденні, щотижневі або щомісячні повторювані бронювання з виявленням конфліктів та контролем кінцевої дати.
Процеси схвалення
Бронювання мають бути затверджені адміністраторами ресурсів, перш ніж вони набудуть чинності, зі сповіщеннями електронною поштою на кожному кроці.
Групи і дозволи
Призначайте користувачів до груп, надавайте доступ до кожного ресурсу та встановлюйте квоти на бронювання, щоб справедливо розподіляти затребувані активи.
Аксесуари та доповнення
Прикріплюйте обмежені за кількістю аксесуари, такі як проєктори або мікрофони, до бронювань для синхронізації запасів.
REST API і звіти
Інтегруйтеся із зовнішніми системами через REST API та отримуйте звіти про використання для планування потужностей.
Чому варто запускати LibreBooking у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.