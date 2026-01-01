Розгорніть зараз в один клік.
Безконфігураційний моніторинг Docker та Kubernetes зі станом контейнерів, перевірками кінцевих точок, сертифікатами та публічною сторінкою стану.
Виберіть тариф VPS для Maintenant
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Maintenant
Maintenant — це інструмент уніфікованого моніторингу з відкритим вихідним кодом, який замінює одразу кілька самостійно розміщених інструментів. Запустіть один контейнер, і він автоматично виявить кожне робоче навантаження на вашому хості, відстежуючи стан контейнерів, використання ресурсів, кінцеві точки HTTP та TCP, сертифікати TLS, оновлення образів та ризики мережевої безпеки з однієї інформаційної панелі на базі Go.
Розроблений для самостійних хостерів та невеликих команд, Maintenant постачається як єдиний бінарний файл, що працює на SQLite, без необхідності у зовнішній базі даних або відправнику логів. Він навмисно постачається без вбудованої автентифікації та призначений для роботи за вашим існуючим зворотним проксі-сервером, щоб ви зберігали єдиний шар ідентифікації у всьому своєму стеку, володіючи кожною метрикою, рядком логу та сповіщенням без ціноутворення за хост або за метрику.
Ключові характеристики Maintenant
Контейнер автовиявлення
Виявляє кожен контейнер Docker та робоче навантаження Kubernetes у момент запуску, з включеними змінами стану, циклами перезапуску та потоковою передачею журналів.
Кінцева точка і перевірки життєдіяльності
Визначає монітори пульсу HTTP, TCP та cron за допомогою міток Docker з налаштовуваними порогами відмов та відновлення.
Відстеження TLS-сертифікатів
Автоматично імпортує сертифікати з відстежуваних HTTPS-кінцевих точок та надсилає сповіщення за 30, 14, 7, 3 та 1 день до закінчення терміну дії.
Метрики ресурсів
Відображає графіки ЦП, пам'яті, мережі та дискового вводу/виводу в реальному часі для кожного контейнера зі згладженими пороговими сповіщеннями, щоб мінімізувати шум.
Оновити інтелект
Сканує реєстри OCI для порівняння дайджестів образів, щоб ви точно знали, які робочі навантаження мають новіші версії, що очікують.
Загальнодоступна сторінка статусів
Збирає серйозність моніторингу в єдину сторінку стану в реальному часі, що працює на базі подій, які надсилаються сервером, для клієнтів та колег.
Чому варто запускати Maintenant у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.