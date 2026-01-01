Maintenant — це інструмент уніфікованого моніторингу з відкритим вихідним кодом, який замінює одразу кілька самостійно розміщених інструментів. Запустіть один контейнер, і він автоматично виявить кожне робоче навантаження на вашому хості, відстежуючи стан контейнерів, використання ресурсів, кінцеві точки HTTP та TCP, сертифікати TLS, оновлення образів та ризики мережевої безпеки з однієї інформаційної панелі на базі Go.

Розроблений для самостійних хостерів та невеликих команд, Maintenant постачається як єдиний бінарний файл, що працює на SQLite, без необхідності у зовнішній базі даних або відправнику логів. Він навмисно постачається без вбудованої автентифікації та призначений для роботи за вашим існуючим зворотним проксі-сервером, щоб ви зберігали єдиний шар ідентифікації у всьому своєму стеку, володіючи кожною метрикою, рядком логу та сповіщенням без ціноутворення за хост або за метрику.