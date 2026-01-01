Cypht — це модульний вебмейл-клієнт з відкритим вихідним кодом, розроблений для простоти та швидкості. На відміну від громіздких вебмейл-рішень, Cypht об'єднує кілька облікових записів електронної пошти IMAP та POP3 разом із RSS/Atom стрічками новин в єдиний, уніфікований вигляд вхідних повідомлень — надаючи вам повну картину ваших комунікацій без перемикання між сервісами.

Побудований на PHP з базою Alpine Linux, Cypht ефективно працює на скромному обладнанні та зберігає конфігурацію користувача в базі даних для надійних багатокористувацьких розгортань. Його модульна архітектура означає, що ви завантажуєте лише ті функції, які вам потрібні, зберігаючи інтерфейс чистим, а обсяг пам'яті невеликим.