Розгорніть Cypht в один клік.
Легкий веб-клієнт електронної пошти з відкритим вихідним кодом, що об'єднує кілька облікових записів електронної пошти та стрічки новин в один швидкий інтерфейс.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cypht
Cypht — це модульний вебмейл-клієнт з відкритим вихідним кодом, розроблений для простоти та швидкості. На відміну від громіздких вебмейл-рішень, Cypht об'єднує кілька облікових записів електронної пошти IMAP та POP3 разом із RSS/Atom стрічками новин в єдиний, уніфікований вигляд вхідних повідомлень — надаючи вам повну картину ваших комунікацій без перемикання між сервісами.
Побудований на PHP з базою Alpine Linux, Cypht ефективно працює на скромному обладнанні та зберігає конфігурацію користувача в базі даних для надійних багатокористувацьких розгортань. Його модульна архітектура означає, що ви завантажуєте лише ті функції, які вам потрібні, зберігаючи інтерфейс чистим, а обсяг пам'яті невеликим.
Ключові характеристики Cypht
Агрегація кількох облікових записів
Підключіть кілька облікових записів електронної пошти IMAP та POP3 в єдиний поштовий ящик для швидшого керування електронною поштою.
Інтеграція стрічки новин
Об'єднайте електронну пошту та стрічки новин RSS/Atom в єдиному інтерфейсі, зменшуючи кількість програм, необхідних для отримання інформації.
Модульна архітектура
Увімкніть лише потрібні модулі — контакти, календарі, папки IMAP, фільтри Sieve тощо — зберігаючи інтерфейс користувача лаконічним.
Сеанси на основі бази даних
Зберігає конфігурації користувачів та сесії у MariaDB для надійних, масштабованих багатокористувацьких розгортань.
Компактність
Працює на Alpine Linux з Nginx та PHP, об'єднаними в єдиному образі розміром ~290 МБ, що вимагає мінімальних ресурсів VPS.
Чому варто запускати Cypht у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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