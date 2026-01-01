RustDesk — це платформа віддаленого робочого столу з відкритим кодом, створена на Rust, що пропонує самостійно розміщувану альтернативу TeamViewer та AnyDesk без обмежень використання, обмежень на кількість робочих місць або регулярних витрат на ліцензії. Вона розгортає два серверні компоненти — hbbs для керування з'єднаннями та hbbr для ретрансляції — що забезпечує прямі однорангові з'єднання з автоматичним перемиканням на резервний канал, коли брандмауери перешкоджають прямій маршрутизації.

Самостійне розміщення сервера RustDesk означає, що ваші сеанси віддаленого доступу ніколи не маршрутизуються через сторонню інфраструктуру. Ключі шифрування, журнали з'єднань та політики доступу залишаються під вашим контролем, що робить його придатним для ІТ-команд із суворими вимогами до відповідності.