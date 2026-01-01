Розгорніть RustDesk: встановлення в один клік.
Сервер віддаленого робочого столу з відкритим вихідним кодом, що надає вам повний контроль над безпечним віддаленим доступом без абонентської плати або маршрутизації даних через треті сторони.
Виберіть тариф VPS для RustDesk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RustDesk
RustDesk — це платформа віддаленого робочого столу з відкритим кодом, створена на Rust, що пропонує самостійно розміщувану альтернативу TeamViewer та AnyDesk без обмежень використання, обмежень на кількість робочих місць або регулярних витрат на ліцензії. Вона розгортає два серверні компоненти — hbbs для керування з'єднаннями та hbbr для ретрансляції — що забезпечує прямі однорангові з'єднання з автоматичним перемиканням на резервний канал, коли брандмауери перешкоджають прямій маршрутизації.
Самостійне розміщення сервера RustDesk означає, що ваші сеанси віддаленого доступу ніколи не маршрутизуються через сторонню інфраструктуру. Ключі шифрування, журнали з'єднань та політики доступу залишаються під вашим контролем, що робить його придатним для ІТ-команд із суворими вимогами до відповідності.
Ключові характеристики RustDesk
Без абонентської плати
Усуває витрати на ліцензування за робоче місце, типові для комерційних рішень для віддаленого робочого столу, що робить його економічним для зростаючих команд.
Наскрізне шифрування
Усі віддалені сеанси зашифровані, з криптографічними ключами, що зберігаються на вашому власному сервері, а не у комерційного постачальника.
Кросплатформні клієнти
Клієнтські застосунки доступні для Windows, macOS, Linux, Android та iOS, що забезпечує віддалений доступ практично з будь-якого пристрою.
P2P з релейним резервуванням
Встановлює прямі однорангові з'єднання для найкращої продуктивності, автоматично перемикаючись на ретранслятор, коли втручаються NAT або брандмауери.
Неконтрольований доступ
Підтримує віддалені сеанси без нагляду для керування сервером та обслуговування в неробочий час без необхідності присутності когось біля віддаленої машини.
Чому варто запускати RustDesk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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