Розгорніть OpenViking в один клік.
База даних контексту з відкритим кодом для агентів ШІ, що використовує парадигму файлової системи для об'єднання пам'яті, ресурсів та навичок.
Виберіть тариф VPS для OpenViking
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenViking
OpenViking — це база даних контексту з відкритим кодом, спеціально розроблена для агентів ШІ компанією Volcengine (хмарною платформою ByteDance). Замість того, щоб розсіювати контекст ШІ по векторних вбудовуваннях, OpenViking запроваджує парадигму файлової системи з протоколом viking://, яка організовує пам'ять, ресурси та навички агентів в єдину, навігаційну структуру. Багаторівневе завантаження контексту (L0/L1/L2) зменшує використання токенів завдяки отриманню контенту за запитом, а не завантаженню всієї бази знань одразу.
Самостійне розміщення OpenViking на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційну пам'ять агентів, бізнес-знання та облікові дані API — це критично важливо для організацій із суворими вимогами до управління даними. Ви обираєте провайдера вбудовувань (OpenAI, Jina або Volcengine) і зберігаєте право власності на кожен байт, який вивчають ваші агенти.
Ключові характеристики OpenViking
Парадигма контексту файлової системи
Організовує пам'ять, ресурси та навички агента за протоколом viking://, роблячи контекст таким же зручним для навігації, як файлова система, а не плоске сховище вбудовувань.
Багаторівневе завантаження контексту
Завантаження L0/L1/L2 завантажує контент за запитом, значно зменшуючи використання токенів без шкоди для глибини знань, доступних агентам.
Мультипровайдерні вбудовування
Підтримує провайдерів вбудовування OpenAI, Jina та Volcengine, щоб ви могли використовувати свої наявні ключі API та бажану модель без прив'язки до постачальника.
Саморозвиваючийся контекст
Агенти можуть оновлювати та ітерувати власну базу знань з часом, що забезпечує безперервне навчання без ручного втручання.
Рекурсивна вибірка каталогу
Поєднує структурну навігацію по каталогу із семантичним пошуком, щоб виявити найрелевантніший контекст для кожного запиту агента.
Чому варто запускати OpenViking у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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