OpenViking — це база даних контексту з відкритим кодом, спеціально розроблена для агентів ШІ компанією Volcengine (хмарною платформою ByteDance). Замість того, щоб розсіювати контекст ШІ по векторних вбудовуваннях, OpenViking запроваджує парадигму файлової системи з протоколом viking://, яка організовує пам'ять, ресурси та навички агентів в єдину, навігаційну структуру. Багаторівневе завантаження контексту (L0/L1/L2) зменшує використання токенів завдяки отриманню контенту за запитом, а не завантаженню всієї бази знань одразу.

Самостійне розміщення OpenViking на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційну пам'ять агентів, бізнес-знання та облікові дані API — це критично важливо для організацій із суворими вимогами до управління даними. Ви обираєте провайдера вбудовувань (OpenAI, Jina або Volcengine) і зберігаєте право власності на кожен байт, який вивчають ваші агенти.