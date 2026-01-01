Знижка до 68% на MiroTalk

Розгорніть MiroTalk в один клік.

Самостійно розміщені P2P відеоконференції з необмеженою кількістю кімнат, демонстрацією екрана та без необхідності встановлення програми для учасників.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MiroTalk в один клік.

Виберіть тариф VPS для MiroTalk

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MiroTalk

MiroTalk P2P — це самостійно розміщена платформа для відеоконференцій WebRTC, яка передає медіа безпосередньо між учасниками — не через ваш сервер. Оскільки відеопотоки передаються за принципом P2P, затримка мінімальна, а пропускна здатність вашого VPS використовується лише для сигналізації, навіть коли одночасно працює кілька кімнат. Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера за допомогою посилання, яким можна поділитися, без необхідності реєстрації облікового запису, завантаження чи плагіна.

На відміну від хмарних сервісів, які реєструють та обробляють дані зустрічей на своїй інфраструктурі, самостійне розміщення MiroTalk зберігає кожну розмову на обладнанні, що належить вам. Кімнати можна захистити паролем, захист хоста обмежує створення сесій авторизованими користувачами, а REST API дозволяє інтегрувати створення зустрічей у ваші власні програми.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MiroTalk

Однорангові медіа

Відео- та аудіопотік передається безпосередньо між учасниками — не через ваш сервер — що забезпечує низьку затримку та майже нульові витрати на трафік, незалежно від кількості кімнат, що працюють одночасно.

Застосунок не потрібен

Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера за посиланням, яким можна поділитися, без реєстрації облікового запису, завантаження чи плагіна для браузера.

Демонстрація екрана та запис

Поділіться екраном або певним вікном програми та записуйте сеанси локально на свій пристрій без збереження записів на сервері.

Дошка та обмін файлами

Співпрацюйте в реальному часі на спільній дошці та передавайте файли безпосередньо між учасниками під час сесії без зовнішнього сховища.

Захист хоста

Вимагати пароль для створення нових кімнат, обмежуючи створення сесій авторизованими користувачами, зберігаючи при цьому посилання для приєднання учасників відкритими та безперешкодними.

REST API та вбудовування

Створюйте кімнати та генеруйте токени приєднання програмно через документований REST API, а також вбудовуйте інтерфейс конференції в будь-який вебсайт як iframe.

Чому варто запускати MiroTalk у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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