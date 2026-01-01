MiroTalk P2P — це самостійно розміщена платформа для відеоконференцій WebRTC, яка передає медіа безпосередньо між учасниками — не через ваш сервер. Оскільки відеопотоки передаються за принципом P2P, затримка мінімальна, а пропускна здатність вашого VPS використовується лише для сигналізації, навіть коли одночасно працює кілька кімнат. Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера за допомогою посилання, яким можна поділитися, без необхідності реєстрації облікового запису, завантаження чи плагіна.

На відміну від хмарних сервісів, які реєструють та обробляють дані зустрічей на своїй інфраструктурі, самостійне розміщення MiroTalk зберігає кожну розмову на обладнанні, що належить вам. Кімнати можна захистити паролем, захист хоста обмежує створення сесій авторизованими користувачами, а REST API дозволяє інтегрувати створення зустрічей у ваші власні програми.