Розгорніть MiroTalk в один клік.
Самостійно розміщені P2P відеоконференції з необмеженою кількістю кімнат, демонстрацією екрана та без необхідності встановлення програми для учасників.
Виберіть тариф VPS для MiroTalk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MiroTalk
MiroTalk P2P — це самостійно розміщена платформа для відеоконференцій WebRTC, яка передає медіа безпосередньо між учасниками — не через ваш сервер. Оскільки відеопотоки передаються за принципом P2P, затримка мінімальна, а пропускна здатність вашого VPS використовується лише для сигналізації, навіть коли одночасно працює кілька кімнат. Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера за допомогою посилання, яким можна поділитися, без необхідності реєстрації облікового запису, завантаження чи плагіна.
На відміну від хмарних сервісів, які реєструють та обробляють дані зустрічей на своїй інфраструктурі, самостійне розміщення MiroTalk зберігає кожну розмову на обладнанні, що належить вам. Кімнати можна захистити паролем, захист хоста обмежує створення сесій авторизованими користувачами, а REST API дозволяє інтегрувати створення зустрічей у ваші власні програми.
Ключові характеристики MiroTalk
Однорангові медіа
Відео- та аудіопотік передається безпосередньо між учасниками — не через ваш сервер — що забезпечує низьку затримку та майже нульові витрати на трафік, незалежно від кількості кімнат, що працюють одночасно.
Застосунок не потрібен
Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера за посиланням, яким можна поділитися, без реєстрації облікового запису, завантаження чи плагіна для браузера.
Демонстрація екрана та запис
Поділіться екраном або певним вікном програми та записуйте сеанси локально на свій пристрій без збереження записів на сервері.
Дошка та обмін файлами
Співпрацюйте в реальному часі на спільній дошці та передавайте файли безпосередньо між учасниками під час сесії без зовнішнього сховища.
Захист хоста
Вимагати пароль для створення нових кімнат, обмежуючи створення сесій авторизованими користувачами, зберігаючи при цьому посилання для приєднання учасників відкритими та безперешкодними.
REST API та вбудовування
Створюйте кімнати та генеруйте токени приєднання програмно через документований REST API, а також вбудовуйте інтерфейс конференції в будь-який вебсайт як iframe.
Чому варто запускати MiroTalk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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