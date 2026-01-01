Casibase — це open-source платформа для управління знаннями та ШІ-чатботів, яка дозволяє організаціям створювати доменні помічники, що базуються на реальних корпоративних даних. Вона поєднує прийом документів на основі вбудовування з підтримкою кількох великих мовних моделей — зокрема ChatGPT, Claude, Llama 3 та DeepSeek — щоб команди могли запитувати власну базу знань через чат-інтерфейс природною мовою, не надсилаючи необроблені документи стороннім сервісам.

Самостійне розміщення Casibase на власному VPS зберігає конфіденційні документи, історію розмов та ключі API моделі повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Стек постачається з MySQL для постійного зберігання даних та інтегрується з Casdoor для корпоративної автентифікації, включаючи GitHub, Google та власні провайдери OAuth.