Розгорніть Casibase в один клік.
База знань ШІ з відкритим вихідним кодом та чат-платформа на базі LLM для створення доменних асистентів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Casibase
Casibase — це open-source платформа для управління знаннями та ШІ-чатботів, яка дозволяє організаціям створювати доменні помічники, що базуються на реальних корпоративних даних. Вона поєднує прийом документів на основі вбудовування з підтримкою кількох великих мовних моделей — зокрема ChatGPT, Claude, Llama 3 та DeepSeek — щоб команди могли запитувати власну базу знань через чат-інтерфейс природною мовою, не надсилаючи необроблені документи стороннім сервісам.
Самостійне розміщення Casibase на власному VPS зберігає конфіденційні документи, історію розмов та ключі API моделі повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Стек постачається з MySQL для постійного зберігання даних та інтегрується з Casdoor для корпоративної автентифікації, включаючи GitHub, Google та власні провайдери OAuth.
Ключові характеристики Casibase
Підтримка багатомодельних LLM
Підключайтеся до моделей ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 та HuggingFace, щоб ви могли перемикатися між постачальниками або порівнювати їх без повторного завантаження вашої бази знань.
Пошук на основі вбудовувань
Документи розбиваються на фрагменти та вбудовуються під час завантаження, що забезпечує семантичний пошук, який виявляє контекстно релевантні уривки, а не збіги за ключовими словами.
Корпоративна автентифікація
Інтеграція Casdoor забезпечує єдиний вхід з GitHub, Google та корпоративними провайдерами OAuth, з деталізованим контролем дозволів у сховищах знань.
Багатомовний інтерфейс
Веб-інтерфейс має підтримку 12 мов, що робить його доступним для глобально розподілених команд без додаткової роботи з локалізації.
Віддалений доступ до активів
Вбудована підтримка протоколів RDP, VNC та SSH дозволяє приєднувати віддалену інфраструктуру як активи знань поряд з документами та історією чатів.
Чому варто запускати Casibase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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