Розгортання COPS в один клік.
Легкий PHP OPDS та HTML сервер для бібліотеки електронних книг Calibre, оптимізований для спільного хостингу та налаштувань з низькими ресурсами.
Виберіть тариф VPS для COPS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) є швидкою, доступною лише для читання альтернативою вбудованому серверу контенту Calibre. Він надає доступ до наявної бібліотеки Calibre — стандартного файлу
metadata.db — через простий HTML-інтерфейс для браузерів та OPDS-стрічку для програм для читання електронних книг, таких як Moon+ Reader, KyBook, Aldiko та Marvin. Оскільки він працює на чистому PHP без власної бази даних, він залишається чуйним на скромному обладнанні та запускається за лічені секунди.
Самостійне розміщення COPS на VPS надає мобільним програмам для читання електронних книг швидку кінцеву точку каталогу без необхідності постійно працюючого настільного екземпляра Calibre, і природно поєднується з Calibre-Web для користувачів, які бажають мати публічний каталог лише для читання, окремо від їхнього повного інтерфейсу керування.
Ключові характеристики COPS
Нативна стрічка OPDS
Вбудований каталог OPDS 1.1, щоб мобільні програми для читання могли переглядати, шукати та завантажувати з вашої бібліотеки Calibre одразу.
Читає Calibre metadata.db
Безпосередньо вказує на ту саму базу даних SQLite, яку використовує Calibre — без імпорту, без дублювання бібліотеки, без кроку синхронізації.
Компактний
Чистий PHP без зовнішньої бази даних, що дозволяє йому залишатися швидким на невеликих планах VPS і працювати з бібліотеками з тисячами назв.
Браузерний рідер
Читає файли EPUB безпосередньо в браузері через Monocle, щоб користувачі могли ознайомитися з книгами без попереднього завантаження.
Користувацькі теми та конфігурація
Регулюється для кожного екземпляра через
local.php — виберіть тему, встановіть розмір сторінки, обмежте доступ або відкрийте доступ до кількох баз даних одночасно.
Чому варто запускати COPS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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