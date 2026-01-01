COPS (Calibre OPDS PHP Server) є швидкою, доступною лише для читання альтернативою вбудованому серверу контенту Calibre. Він надає доступ до наявної бібліотеки Calibre — стандартного файлу metadata.db — через простий HTML-інтерфейс для браузерів та OPDS-стрічку для програм для читання електронних книг, таких як Moon+ Reader, KyBook, Aldiko та Marvin. Оскільки він працює на чистому PHP без власної бази даних, він залишається чуйним на скромному обладнанні та запускається за лічені секунди.

Самостійне розміщення COPS на VPS надає мобільним програмам для читання електронних книг швидку кінцеву точку каталогу без необхідності постійно працюючого настільного екземпляра Calibre, і природно поєднується з Calibre-Web для користувачів, які бажають мати публічний каталог лише для читання, окремо від їхнього повного інтерфейсу керування.