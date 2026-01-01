Cloudreve — це хмарна платформа зберігання даних з відкритим кодом, що розгортається самостійно, з понад 27 000 зірок на GitHub, створена, щоб надати окремим користувачам та командам приватне хмарне сховище, яке вони повністю контролюють. Вона забезпечує витончений інтерфейс у стилі Google Drive — завантаження перетягуванням, посилання для спільного доступу, попередній перегляд медіафайлів онлайн та інтеграцію WebDAV з робочим столом — зберігаючи при цьому кожен файл на інфраструктурі, якою ви володієте.

На відміну від комерційних хмарних сервісів зберігання даних, Cloudreve не стягує плати за користувача, не сканує файли та не має обмежень на зберігання, окрім ємності диска вашого VPS. Він підтримує кілька сховищ, включаючи локальний диск, S3-сумісні сервіси, OneDrive та Google Drive, дозволяючи об'єднати розрізнені сховища під однією точкою доступу. Це розгортання поєднує Cloudreve з PostgreSQL та Redis для надійного зберігання метаданих та швидкого перегляду файлів.