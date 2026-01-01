Розгорнути Cloudreve в один клік.
Самостійно розміщена платформа хмарного сховища з обміном файлами, онлайн-переглядом та підтримкою кількох користувачів під вашим повним контролем.
Виберіть тариф VPS для Cloudreve
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cloudreve
Cloudreve — це хмарна платформа зберігання даних з відкритим кодом, що розгортається самостійно, з понад 27 000 зірок на GitHub, створена, щоб надати окремим користувачам та командам приватне хмарне сховище, яке вони повністю контролюють. Вона забезпечує витончений інтерфейс у стилі Google Drive — завантаження перетягуванням, посилання для спільного доступу, попередній перегляд медіафайлів онлайн та інтеграцію WebDAV з робочим столом — зберігаючи при цьому кожен файл на інфраструктурі, якою ви володієте.
На відміну від комерційних хмарних сервісів зберігання даних, Cloudreve не стягує плати за користувача, не сканує файли та не має обмежень на зберігання, окрім ємності диска вашого VPS. Він підтримує кілька сховищ, включаючи локальний диск, S3-сумісні сервіси, OneDrive та Google Drive, дозволяючи об'єднати розрізнені сховища під однією точкою доступу. Це розгортання поєднує Cloudreve з PostgreSQL та Redis для надійного зберігання метаданих та швидкого перегляду файлів.
Ключові характеристики Cloudreve
Кілька бекендів сховищ
Підключіть локальний диск, S3-сумісні сховища, OneDrive або Google Drive та керуйте всім сховищем з одного уніфікованого інтерфейсу.
Безпечний обмін файлами
Створюйте посилання для спільного доступу з додатковим захистом паролем, термінами дії та обмеженнями завантажень, щоб контролювати, хто і до чого має доступ.
Попередній перегляд онлайн-медіа
Переглядайте зображення, відео, аудіо, документи та файли коду безпосередньо в браузері без завантаження.
Доступ до робочого столу WebDAV
Підключіть Cloudreve як мережевий диск у Windows, macOS або Linux для інтеграції з рідною файловою системою без додаткового програмного забезпечення.
Багатокористувацький з квотами
Створюйте облікові записи користувачів з індивідуальними квотами сховища та рівнями дозволів для сімей, команд або клієнтів.
Чому варто запускати Cloudreve у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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