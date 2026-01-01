Знижка до 68% на Steel Browser

Розгорнути Steel браузер в один клік.

API браузера з відкритим вихідним кодом, що надає агентам ШІ повний контроль над реальним екземпляром Chrome для веб-автоматизації та вилучення даних.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Steel браузер в один клік.

Виберіть тариф VPS для Steel Browser

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Steel Browser

Steel Browser — це пісочниця браузера з відкритим вихідним кодом, створена для агентів ШІ та робочих процесів автоматизації. Вона обгортає керований екземпляр Chrome за REST та WebSocket API, розкриваючи повний протокол Chrome DevTools, щоб агенти могли переходити між сторінками, заповнювати форми, робити знімки екрана та витягувати структуровані дані без необхідності жонглювати шаблонним кодом Puppeteer або Selenium.

Самостійне розміщення Steel зберігає кожен сеанс перегляду, сховище файлів cookie та зібрані дані на вашій власній інфраструктурі, а не в сторонньому хмарному браузері. Ви уникаєте оплати за сеанс, зберігаєте контроль над проксі-серверами та налаштуваннями проти виявлення, а також можете підключити будь-який фреймворк агентів ШІ — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK або власний код — до того ж бекенду.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Steel Browser

Управління сесіями

Створюйте, призупиняйте, відновлюйте та знищуйте ізольовані сеанси браузера за допомогою єдиного REST API, з файлами cookie та локальним сховищем, що зберігаються між викликами.

Повний CDP-доступ

Підключіться безпосередньо до протоколу Chrome DevTools через WebSocket для детального контролю за допомогою Puppeteer, Playwright або будь-якого CDP-сумісного клієнта.

Сторінка у Markdown та PDF

Вбудовані кінцеві точки перетворюють будь-яку відрендерену сторінку на чистий Markdown, PDF або знімки екрана, готові для подачі у вікна контексту LLM або конвеєри документів.

Дебагер активних сесій

Візуальна панель транслює кожну сесію в реальному часі, щоб ви могли бачити, що бачить агент, відтворювати дії та діагностувати збої без повторного запуску завдань.

Фреймворк-незалежні SDK

Офіційні SDK для Python та Node інтегруються з LangChain, CrewAI, OpenAI Agents та власними стеками — перемикайтеся між постачальниками хмарних браузерів без переписування логіки агента.

Чому варто запускати Steel Browser у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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