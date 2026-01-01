Steel Browser — це пісочниця браузера з відкритим вихідним кодом, створена для агентів ШІ та робочих процесів автоматизації. Вона обгортає керований екземпляр Chrome за REST та WebSocket API, розкриваючи повний протокол Chrome DevTools, щоб агенти могли переходити між сторінками, заповнювати форми, робити знімки екрана та витягувати структуровані дані без необхідності жонглювати шаблонним кодом Puppeteer або Selenium.

Самостійне розміщення Steel зберігає кожен сеанс перегляду, сховище файлів cookie та зібрані дані на вашій власній інфраструктурі, а не в сторонньому хмарному браузері. Ви уникаєте оплати за сеанс, зберігаєте контроль над проксі-серверами та налаштуваннями проти виявлення, а також можете підключити будь-який фреймворк агентів ШІ — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK або власний код — до того ж бекенду.