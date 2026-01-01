Розгорнути Steel браузер в один клік.
API браузера з відкритим вихідним кодом, що надає агентам ШІ повний контроль над реальним екземпляром Chrome для веб-автоматизації та вилучення даних.
Виберіть тариф VPS для Steel Browser
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Steel Browser
Steel Browser — це пісочниця браузера з відкритим вихідним кодом, створена для агентів ШІ та робочих процесів автоматизації. Вона обгортає керований екземпляр Chrome за REST та WebSocket API, розкриваючи повний протокол Chrome DevTools, щоб агенти могли переходити між сторінками, заповнювати форми, робити знімки екрана та витягувати структуровані дані без необхідності жонглювати шаблонним кодом Puppeteer або Selenium.
Самостійне розміщення Steel зберігає кожен сеанс перегляду, сховище файлів cookie та зібрані дані на вашій власній інфраструктурі, а не в сторонньому хмарному браузері. Ви уникаєте оплати за сеанс, зберігаєте контроль над проксі-серверами та налаштуваннями проти виявлення, а також можете підключити будь-який фреймворк агентів ШІ — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK або власний код — до того ж бекенду.
Ключові характеристики Steel Browser
Управління сесіями
Створюйте, призупиняйте, відновлюйте та знищуйте ізольовані сеанси браузера за допомогою єдиного REST API, з файлами cookie та локальним сховищем, що зберігаються між викликами.
Повний CDP-доступ
Підключіться безпосередньо до протоколу Chrome DevTools через WebSocket для детального контролю за допомогою Puppeteer, Playwright або будь-якого CDP-сумісного клієнта.
Сторінка у Markdown та PDF
Вбудовані кінцеві точки перетворюють будь-яку відрендерену сторінку на чистий Markdown, PDF або знімки екрана, готові для подачі у вікна контексту LLM або конвеєри документів.
Дебагер активних сесій
Візуальна панель транслює кожну сесію в реальному часі, щоб ви могли бачити, що бачить агент, відтворювати дії та діагностувати збої без повторного запуску завдань.
Фреймворк-незалежні SDK
Офіційні SDK для Python та Node інтегруються з LangChain, CrewAI, OpenAI Agents та власними стеками — перемикайтеся між постачальниками хмарних браузерів без переписування логіки агента.
Чому варто запускати Steel Browser у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.