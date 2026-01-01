tinyMediaManager — це медіаменеджер з самостійним розміщенням, який організовує ваші колекції фільмів та серіалів, отримуючи розширені метадані, обкладинки та рейтинги з TheMovieDB, TheTVDB та Fanart.tv. Він перейменовує файли відповідно до шаблонів, що налаштовуються, генерує файли NFO, сумісні з Kodi, Emby, Jellyfin, Plex та MediaPortal, та автоматично обробляє складні багатодискові та багатосерійні структури.

Розгорнутий як графічне робоче середовище, доступне через noVNC, він працює повністю у вашому браузері на порту 4000 без будь-якого клієнтського програмного забезпечення. Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що вся ваша медіатека може бути організована та підтримуватися віддалено, при цьому всі метадані зберігаються локально під вашим контролем.