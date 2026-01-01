Розгорніть tinyMediaManager в один клік.
Кросплатформний медіаменеджер для впорядкування фільмів та серіалів, отримання метаданих та генерування файлів NFO для медіацентрів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою tinyMediaManager
tinyMediaManager — це медіаменеджер з самостійним розміщенням, який організовує ваші колекції фільмів та серіалів, отримуючи розширені метадані, обкладинки та рейтинги з TheMovieDB, TheTVDB та Fanart.tv. Він перейменовує файли відповідно до шаблонів, що налаштовуються, генерує файли NFO, сумісні з Kodi, Emby, Jellyfin, Plex та MediaPortal, та автоматично обробляє складні багатодискові та багатосерійні структури.
Розгорнутий як графічне робоче середовище, доступне через noVNC, він працює повністю у вашому браузері на порту 4000 без будь-якого клієнтського програмного забезпечення. Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що вся ваша медіатека може бути організована та підтримуватися віддалено, при цьому всі метадані зберігаються локально під вашим контролем.
Ключові характеристики tinyMediaManager
Отримання метаданих
Витягує розширені метадані, обкладинки, трейлери та рейтинги з TheMovieDB, TheTVDB та Fanart.tv для фільмів та серіалів.
Генерація файлу NFO
Створює файли NFO у форматі, очікуваному Kodi, Emby, Jellyfin, Plex та MediaPortal, забезпечуючи постійну синхронізацію вашого медіацентру.
Автоматичне перейменування файлів
Перейменовує та реорганізує медіафайли та папки відповідно до повністю настроюваних шаблонів на основі отриманих метаданих.
Підтримка телешоу
Виявляє та організовує багатосезонні, багатосерійні структури, включно зі спеціальними випусками, розділеними епізодами та альтернативними угодами про іменування.
Браузерний робочий стіл
Працює як повноцінне робоче середовище, доступне через noVNC у будь-якому браузері — клієнт VNC або локальна інсталяція не потрібні.
Чому варто запускати tinyMediaManager у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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