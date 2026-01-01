Розгорнути Plik в один клік.
Масштабована самостійно розміщена платформа для тимчасового обміну файлами — як WeTransfer, але під вашим повним контролем.
Виберіть тариф VPS для Plik
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plik
Plik — це тимчасова платформа для обміну файлами з відкритим вихідним кодом, що дозволяє завантажувати файли та ділитися безпечними посиланнями, термін дії яких закінчується, з будь-ким — без використання сторонніх хмарних сервісів. Розроблена з урахуванням приватності та гнучкості, вона підтримує завантаження, захищені паролем, одноразові посилання для завантаження, які зникають після першого доступу, та наскрізне шифрування за допомогою протоколу age.
Самостійне розміщення Plik на вашому VPS означає, що ваші файли залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з налаштовуваними періодами зберігання та обмеженнями розміру файлів. Сучасний веб-інтерфейс на Vue 3 спрощує керування завантаженнями, а вбудований CLI-клієнт дозволяє здійснювати скриптові передачі файлів з будь-якої платформи.
Ключові характеристики Plik
Посилання на файли, термін дії яких спливає
Встановіть власний час життя для кожного завантаження, щоб спільні файли автоматично закінчували термін дії та видалялися, зберігаючи ваше сховище чистим.
Одноразові завантаження
Створюйте одноразові посилання, які самознищуються після першого завантаження, гарантуючи, що файли отримає лише призначений одержувач.
Захищені паролем завантаження
Захистіть окремі завантаження паролем, щоб лише одержувачі з правильними обліковими даними могли отримати доступ до спільних файлів.
Наскрізне шифрування
Шифруйте файли на стороні клієнта, використовуючи протокол age, перед завантаженням, щоб навіть оператор сервера не міг прочитати вміст.
Множинні бекенди сховищ
Зберігайте файли локально або підключіться до S3, Google Cloud Storage чи OpenStack Swift для масштабування потужності без обмежень.
Підтримка клієнтів CLI
Завантажуйте та керуйте файлами безпосередньо з терміналу, використовуючи кросплатформний CLI-клієнт Go, що дозволяє виконувати скриптові та автоматизовані передачі.
Чому варто запускати Plik у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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