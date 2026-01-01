Plik — це тимчасова платформа для обміну файлами з відкритим вихідним кодом, що дозволяє завантажувати файли та ділитися безпечними посиланнями, термін дії яких закінчується, з будь-ким — без використання сторонніх хмарних сервісів. Розроблена з урахуванням приватності та гнучкості, вона підтримує завантаження, захищені паролем, одноразові посилання для завантаження, які зникають після першого доступу, та наскрізне шифрування за допомогою протоколу age.

Самостійне розміщення Plik на вашому VPS означає, що ваші файли залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з налаштовуваними періодами зберігання та обмеженнями розміру файлів. Сучасний веб-інтерфейс на Vue 3 спрощує керування завантаженнями, а вбудований CLI-клієнт дозволяє здійснювати скриптові передачі файлів з будь-якої платформи.