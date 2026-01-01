Знижка до 68% на Vault

Розгорнути Vault в один клік.

Платформа керування секретами за галузевими стандартами для безпечного зберігання, доступу та ротації конфіденційних облікових даних і сертифікатів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Vault в один клік.

Виберіть тариф VPS для Vault

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Vault

HashiCorp Vault — це платформа для керування секретними даними на основі ідентифікації, яка централізує контроль над конфіденційними даними — ключами API, паролями баз даних, сертифікатами та токенами — у всій інфраструктурі. Замість того, щоб розкидати облікові дані по файлах конфігурації та змінних середовища, Vault надає єдине надійне джерело з повним журналюванням аудиту кожної події доступу.

Vault підтримує динамічні секретні дані, які генеруються за запитом і автоматично відкликаються після використання, значно зменшуючи ризик витоку або використання довгострокових облікових даних. Самостійне розміщення Vault на VPS дозволяє повністю контролювати інфраструктуру секретних даних — жоден хмарний провайдер не має доступу до ключів, журналів аудиту або програм, які вони захищають.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Vault

Динамічні секрети

Генеруйте короткострокові облікові дані для баз даних та хмарних сервісів за запитом — вони автоматично відкликаються після настроюваного TTL, усуваючи ризик витоку довгострокових секретів.

Шифрування як послуга

Шифруйте та розшифровуйте дані програми через API Vault без безпосереднього керування криптографічними ключами, зберігаючи конфіденційні дані захищеними без змін у вашому шарі зберігання даних.

Комплексне журналювання аудиту

Кожне секретне читання, запис і видалення реєструється з повною інформацією про ідентифікацію та часову мітку, забезпечуючи незмінний слід для аудитів відповідності та розслідувань інцидентів.

Кілька методів автентифікації

Автентифікуйтеся за допомогою токенів, AppRole, GitHub, AWS IAM або облікових записів служб Kubernetes, інтегруючи Vault у ваші наявні конвеєри ідентифікації та розгортання.

Оренда секретів та TTLs

Секрети видаються з терміном дії і можуть бути поновлені або відкликані програмно, надаючи вам детальний контроль життєвого циклу над кожним обліковим записом, яким керує Vault.

Чому варто запускати Vault у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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