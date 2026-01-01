HashiCorp Vault — це платформа для керування секретними даними на основі ідентифікації, яка централізує контроль над конфіденційними даними — ключами API, паролями баз даних, сертифікатами та токенами — у всій інфраструктурі. Замість того, щоб розкидати облікові дані по файлах конфігурації та змінних середовища, Vault надає єдине надійне джерело з повним журналюванням аудиту кожної події доступу.

Vault підтримує динамічні секретні дані, які генеруються за запитом і автоматично відкликаються після використання, значно зменшуючи ризик витоку або використання довгострокових облікових даних. Самостійне розміщення Vault на VPS дозволяє повністю контролювати інфраструктуру секретних даних — жоден хмарний провайдер не має доступу до ключів, журналів аудиту або програм, які вони захищають.