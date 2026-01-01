Розгорнути Vault в один клік.
Платформа керування секретами за галузевими стандартами для безпечного зберігання, доступу та ротації конфіденційних облікових даних і сертифікатів.
Виберіть тариф VPS для Vault
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vault
HashiCorp Vault — це платформа для керування секретними даними на основі ідентифікації, яка централізує контроль над конфіденційними даними — ключами API, паролями баз даних, сертифікатами та токенами — у всій інфраструктурі. Замість того, щоб розкидати облікові дані по файлах конфігурації та змінних середовища, Vault надає єдине надійне джерело з повним журналюванням аудиту кожної події доступу.
Vault підтримує динамічні секретні дані, які генеруються за запитом і автоматично відкликаються після використання, значно зменшуючи ризик витоку або використання довгострокових облікових даних. Самостійне розміщення Vault на VPS дозволяє повністю контролювати інфраструктуру секретних даних — жоден хмарний провайдер не має доступу до ключів, журналів аудиту або програм, які вони захищають.
Ключові характеристики Vault
Динамічні секрети
Генеруйте короткострокові облікові дані для баз даних та хмарних сервісів за запитом — вони автоматично відкликаються після настроюваного TTL, усуваючи ризик витоку довгострокових секретів.
Шифрування як послуга
Шифруйте та розшифровуйте дані програми через API Vault без безпосереднього керування криптографічними ключами, зберігаючи конфіденційні дані захищеними без змін у вашому шарі зберігання даних.
Комплексне журналювання аудиту
Кожне секретне читання, запис і видалення реєструється з повною інформацією про ідентифікацію та часову мітку, забезпечуючи незмінний слід для аудитів відповідності та розслідувань інцидентів.
Кілька методів автентифікації
Автентифікуйтеся за допомогою токенів, AppRole, GitHub, AWS IAM або облікових записів служб Kubernetes, інтегруючи Vault у ваші наявні конвеєри ідентифікації та розгортання.
Оренда секретів та TTLs
Секрети видаються з терміном дії і можуть бути поновлені або відкликані програмно, надаючи вам детальний контроль життєвого циклу над кожним обліковим записом, яким керує Vault.
Чому варто запускати Vault у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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