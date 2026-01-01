Розгорніть MistServer за допомогою встановлення в один клік.
Повнофункціональний медіаінструментарій з відкритим вихідним кодом для створення та доставки стабільних програм для потокового передавання через Інтернет у великих масштабах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MistServer
MistServer — це повнофункціональний інструментарій для потокового медіа з відкритим вихідним кодом, розроблений для створення інтернет-додатків для потокового передавання. Він підтримує широкий спектр вхідних і вихідних протоколів — включно з RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT та RTSP — що дозволяє отримувати, обробляти та доставляти медіа на будь-який програвач або пристрій. Вбудований веб-інтерфейс на порту 4242 забезпечує повну конфігурацію сервера, керування потоками та моніторинг у реальному часі без додаткових інструментів.
Розроблений для розробників, які створюють OTT-додатки для потокового передавання, MistServer є легким, модульним і безкоштовним для використання з будь-якою метою, включно з комерційною. Самостійний хостинг на VPS дає повний контроль над вашою інфраструктурою потокового передавання без плати за кожного глядача або залежностей від третіх сторін.
Ключові характеристики MistServer
Підтримка кількох протоколів
Приймайте та передавайте потоки через RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT та RTSP з одного сервера без налаштування плагінів.
Веб-конфігурація
Налаштовуйте потоки, керуйте входами та відстежуйте продуктивність сервера з вбудованого веб-інтерфейсу без доступу до командного рядка.
Потокове передавання з низькою затримкою
Параметри виведення SRT та WebRTC забезпечують потокову передачу з затримкою менше секунди для прямих трансляцій та інтерактивних застосунків.
OTT Застосунок Готово
Створено для розробників, які створюють OTT-стрімінгові платформи, MistServer забезпечує рівень доставки медіа, щоб ви могли зосередитися на своїй програмі.
Модульна Архітектура
Видаліть невикористовувані бінарні файли протоколів, щоб зменшити навантаження на сервер, залишаючи лише ті потокові протоколи, які потрібні вашій програмі.
Чому варто запускати MistServer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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