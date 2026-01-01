MistServer — це повнофункціональний інструментарій для потокового медіа з відкритим вихідним кодом, розроблений для створення інтернет-додатків для потокового передавання. Він підтримує широкий спектр вхідних і вихідних протоколів — включно з RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT та RTSP — що дозволяє отримувати, обробляти та доставляти медіа на будь-який програвач або пристрій. Вбудований веб-інтерфейс на порту 4242 забезпечує повну конфігурацію сервера, керування потоками та моніторинг у реальному часі без додаткових інструментів.

Розроблений для розробників, які створюють OTT-додатки для потокового передавання, MistServer є легким, модульним і безкоштовним для використання з будь-якою метою, включно з комерційною. Самостійний хостинг на VPS дає повний контроль над вашою інфраструктурою потокового передавання без плати за кожного глядача або залежностей від третіх сторін.