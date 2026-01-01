Розгортання Mylar3 в один клік.
Самостійно розміщений завантажувач коміксів та менеджер бібліотеки, що автоматизує відстеження нових випусків з джерел NZB та торрентів.
Виберіть тариф VPS для Mylar3
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mylar3
Mylar3 — це активно підтримуваний форк Mylar на Python 3 — автоматичний завантажувач коміксів та менеджер бібліотеки, який відстежує серії, ставить у чергу нові випуски після їх виходу, передає завантаження вашому наявному клієнту та обробляє отримані файли CBR/CBZ у чисту бібліотеку. Він взаємодіє з SABnzbd, NZBGet та широким спектром торрент-клієнтів, включаючи qBittorrent, Transmission, Deluge та rTorrent.
Самостійне розміщення Mylar3 на власному VPS зберігає ваш список для читання, чергу перегляду та облікові дані клієнта для завантаження всередині вашої інфраструктури, а не в сервісі SaaS. У поєднанні з програмою для читання коміксів, такою як Komga або Kavita, розгортання стає персональним стеком для коміксів у стилі Plex — автоматично отримуючи нові випуски в бібліотеку, яку мобільні та настільні читачі можуть переглядати з будь-якого місця.
Ключові характеристики Mylar3
Списки перегляду серіалів
Відстежуйте поточні серії, окремі випуски, сюжетні арки та односерійні видання, щоб нові випуски автоматично ставали в чергу, щойно вони стануть доступними.
NZB і торрент-клієнти
Передавайте завантаження до SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent та інших клієнтів через їхні стандартні API.
Інтеграції індексатора
Пошук по індексаторах Newznab/Torznab, публічних провайдерах DDL та настроюваних RSS-стрічках для пошуку кожної відстежуваної проблеми.
Постобробка бібліотеки
Перейменовує, переміщує та позначає тегами завантажені файли у чисту структуру папок (CBR/CBZ), придатну для Komga, Kavita, ComicRack та інших.
Метадані ComicVine
Витягує обкладинки, нумерацію випусків та метадані видавця з ComicVine, щоб бібліотека залишалася послідовною та добре позначеною.
Фоновий планувальник
Виконує безперервні заплановані перевірки на наявність нових проблем, відсутніх даних для заповнення та завдань перейменування, щоб бібліотека оновлювалася без ручного втручання.
Чому варто запускати Mylar3 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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