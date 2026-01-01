Mylar3 — це активно підтримуваний форк Mylar на Python 3 — автоматичний завантажувач коміксів та менеджер бібліотеки, який відстежує серії, ставить у чергу нові випуски після їх виходу, передає завантаження вашому наявному клієнту та обробляє отримані файли CBR/CBZ у чисту бібліотеку. Він взаємодіє з SABnzbd, NZBGet та широким спектром торрент-клієнтів, включаючи qBittorrent, Transmission, Deluge та rTorrent.

Самостійне розміщення Mylar3 на власному VPS зберігає ваш список для читання, чергу перегляду та облікові дані клієнта для завантаження всередині вашої інфраструктури, а не в сервісі SaaS. У поєднанні з програмою для читання коміксів, такою як Komga або Kavita, розгортання стає персональним стеком для коміксів у стилі Plex — автоматично отримуючи нові випуски в бібліотеку, яку мобільні та настільні читачі можуть переглядати з будь-якого місця.