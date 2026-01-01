Tunarr перетворює фільми, шоу та кліпи, які вже є у ваших бібліотеках Plex, Jellyfin або Emby, на заплановані канали прямого ефіру, що поводяться як традиційна кабельна сітка. Через браузерний інтерфейс ви програмуєте часові слоти, створюєте циклічні та блокові перемішування, вставляєте проміжні заповнювачі та куруєте тематичні канали — а потім представляєте результат як тюнер, сумісний з HDHomeRun, або список відтворення M3U, який може відтворити будь-який клієнт IPTV.

Як сучасний наступник dizqueTV, Tunarr переписано на швидшому сервері з новим веб-інтерфейсом, нативним транскодуванням FFmpeg та постійним обслуговуванням. Розміщення Tunarr на власному VPS забезпечує доступність тюнера з будь-якого місця, запускає ваші канали цілодобово, не завантажуючи домашній комп'ютер, і ніколи не торкається оригінальних файлів на ваших медіасерверах.