Розгорніть Tunarr в один клік.
Створюйте власні канали прямого ефіру зі своїх бібліотек Plex, Jellyfin та Emby за допомогою емуляції HDHomeRun.
Виберіть тариф VPS для Tunarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tunarr
Tunarr перетворює фільми, шоу та кліпи, які вже є у ваших бібліотеках Plex, Jellyfin або Emby, на заплановані канали прямого ефіру, що поводяться як традиційна кабельна сітка. Через браузерний інтерфейс ви програмуєте часові слоти, створюєте циклічні та блокові перемішування, вставляєте проміжні заповнювачі та куруєте тематичні канали — а потім представляєте результат як тюнер, сумісний з HDHomeRun, або список відтворення M3U, який може відтворити будь-який клієнт IPTV.
Як сучасний наступник dizqueTV, Tunarr переписано на швидшому сервері з новим веб-інтерфейсом, нативним транскодуванням FFmpeg та постійним обслуговуванням. Розміщення Tunarr на власному VPS забезпечує доступність тюнера з будь-якого місця, запускає ваші канали цілодобово, не завантажуючи домашній комп'ютер, і ніколи не торкається оригінальних файлів на ваших медіасерверах.
Ключові характеристики Tunarr
Багатоджерельні канали
Витягуйте програми з Plex, Jellyfin та Emby в єдиний віртуальний канал без копіювання чи перекодування базових медіафайлів.
Емуляція HDHomeRun
Tunarr імітує мережевий тюнер HDHomeRun, щоб Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR та інші клієнти автоматично його підхоплювали.
Розширене планування
Програмуйте канали з часовими інтервалами, випадковим перемішуванням, блоковим перемішуванням та тематичними добірками, які можуть повторюватися протягом днів або тижнів поспіль.
Проміжна вставка
Вставляйте рекламні ролики, заставки або інтерстиціали між програмами, щоб відтворити автентичне відчуття трансляції на кожному каналі.
Транскодування FFmpeg
Вбудовані конвеєри FFmpeg перетворюють та об'єднують програми на льоту, з опціональним апаратним прискоренням на підтримуваних GPU.
Вивід списку відтворення M3U
Експортуйте кожен канал як плейлист M3U для відтворення у VLC, Kodi, Tivimate та будь-якому іншому IPTV-клієнті, що відповідає стандартам.
Чому варто запускати Tunarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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