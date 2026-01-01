Знижка до 68% на Horilla

Встановлення Horilla в один клік.

Безкоштовна HR та CRM платформа з відкритим вихідним кодом, що охоплює співробітників, розрахунок заробітної плати, підбір персоналу та облік відвідуваності.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Horilla в один клік.

Виберіть тариф VPS для Horilla

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Horilla

Horilla — це повністю відкрита платформа для управління людськими ресурсами та CRM, побудована на Django та PostgreSQL. Вона об'єднує повний життєвий цикл співробітника — наймання, адаптацію, облік відвідуваності, відпустки, розрахунок заробітної плати, оцінку ефективності, службу підтримки та звільнення — разом із вбудованою CRM для конвеєрів продажів та записів клієнтів, замінюючи кілька SaaS-інструментів одним самостійно розміщеним стеком.

Самостійне розміщення Horilla на власному VPS зберігає конфіденційні дані співробітників, заробітні плати та записи клієнтів під вашим прямим контролем без плати за кожного користувача. Ви зберігаєте повний доступ до бази даних для створення власних звітів та інтеграцій, а також свободу розширювати модулі, не чекаючи на дорожні карти постачальників.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Horilla

Набір персоналу та адаптація

Відстежуйте вакансії, кандидатів на різних етапах, етапи співбесід та завдання з адаптації без окремої ATS або інструменту для адаптації.

Відвідуваність та відпустки

Керуйте графіками змін, біометричним обліком відвідуваності, правом на відпустку та робочими процесами затвердження для всього персоналу.

Вбудований розрахунок заробітної плати

Налаштуйте контракти, надбавки, відрахування та податкові правила, потім запускайте розрахункові цикли з генерацією розрахункових листів безпосередньо в Horilla.

Продуктивність та цілі

Визначте KPI та OKR, проводьте цикли 360-градусного зворотного зв'язку та пов'язуйте індивідуальні цілі з організаційними завданнями.

Інтегрована CRM

Керуйте лідами, можливостями, обліковими записами клієнтів та воронками продажів разом з даними HR в єдиній уніфікованій базі даних.

Модульний REST API

Кожен модуль постачається з документованим REST API для інтеграції Horilla з постачальниками послуг розрахунку заробітної плати, системами ідентифікації та інструментами бізнес-аналітики.

Чому варто запускати Horilla у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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