Horilla — це повністю відкрита платформа для управління людськими ресурсами та CRM, побудована на Django та PostgreSQL. Вона об'єднує повний життєвий цикл співробітника — наймання, адаптацію, облік відвідуваності, відпустки, розрахунок заробітної плати, оцінку ефективності, службу підтримки та звільнення — разом із вбудованою CRM для конвеєрів продажів та записів клієнтів, замінюючи кілька SaaS-інструментів одним самостійно розміщеним стеком.

Самостійне розміщення Horilla на власному VPS зберігає конфіденційні дані співробітників, заробітні плати та записи клієнтів під вашим прямим контролем без плати за кожного користувача. Ви зберігаєте повний доступ до бази даних для створення власних звітів та інтеграцій, а також свободу розширювати модулі, не чекаючи на дорожні карти постачальників.