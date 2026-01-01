Встановлення Horilla в один клік.
Безкоштовна HR та CRM платформа з відкритим вихідним кодом, що охоплює співробітників, розрахунок заробітної плати, підбір персоналу та облік відвідуваності.
Виберіть тариф VPS для Horilla
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Horilla
Horilla — це повністю відкрита платформа для управління людськими ресурсами та CRM, побудована на Django та PostgreSQL. Вона об'єднує повний життєвий цикл співробітника — наймання, адаптацію, облік відвідуваності, відпустки, розрахунок заробітної плати, оцінку ефективності, службу підтримки та звільнення — разом із вбудованою CRM для конвеєрів продажів та записів клієнтів, замінюючи кілька SaaS-інструментів одним самостійно розміщеним стеком.
Самостійне розміщення Horilla на власному VPS зберігає конфіденційні дані співробітників, заробітні плати та записи клієнтів під вашим прямим контролем без плати за кожного користувача. Ви зберігаєте повний доступ до бази даних для створення власних звітів та інтеграцій, а також свободу розширювати модулі, не чекаючи на дорожні карти постачальників.
Ключові характеристики Horilla
Набір персоналу та адаптація
Відстежуйте вакансії, кандидатів на різних етапах, етапи співбесід та завдання з адаптації без окремої ATS або інструменту для адаптації.
Відвідуваність та відпустки
Керуйте графіками змін, біометричним обліком відвідуваності, правом на відпустку та робочими процесами затвердження для всього персоналу.
Вбудований розрахунок заробітної плати
Налаштуйте контракти, надбавки, відрахування та податкові правила, потім запускайте розрахункові цикли з генерацією розрахункових листів безпосередньо в Horilla.
Продуктивність та цілі
Визначте KPI та OKR, проводьте цикли 360-градусного зворотного зв'язку та пов'язуйте індивідуальні цілі з організаційними завданнями.
Інтегрована CRM
Керуйте лідами, можливостями, обліковими записами клієнтів та воронками продажів разом з даними HR в єдиній уніфікованій базі даних.
Модульний REST API
Кожен модуль постачається з документованим REST API для інтеграції Horilla з постачальниками послуг розрахунку заробітної плати, системами ідентифікації та інструментами бізнес-аналітики.
Чому варто запускати Horilla у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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