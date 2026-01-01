Milvus – це найпопулярніша у світі векторна база даних з відкритим кодом, спеціально розроблена для зберігання та пошуку багатовимірних векторів вбудовування, згенерованих моделями машинного навчання. Вона підтримує індекси HNSW, IVF та DiskANN, гібридний пошук щільних та розріджених векторів, а також обробляє мільярди векторів, зберігаючи при цьому мілісекундну затримку запитів. Цей шаблон розгортає повний стек Milvus з etcd для метаданих, MinIO для об'єктного сховища та веб-інтерфейс Attu для візуального керування.

Розміщення Milvus на власному VPS зберігає власні вектори вбудовування та конфіденційні дані користувачів у вашій інфраструктурі, забезпечує виділену пам'ять та ЦП для інтенсивних ШІ-навантажень, пов'язаних з індексами, та усуває витрати за запит для керованих сервісів векторних баз даних.