Знижка до 68% на Milvus

Розгорніть Milvus в один клік.

Векторна база даних з відкритим вихідним кодом, створена для додатків ШІ, яка шукає мільярди вбудовувань із субмілісекундною затримкою.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Milvus в один клік.

Виберіть тариф VPS для Milvus

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Milvus

Milvus – це найпопулярніша у світі векторна база даних з відкритим кодом, спеціально розроблена для зберігання та пошуку багатовимірних векторів вбудовування, згенерованих моделями машинного навчання. Вона підтримує індекси HNSW, IVF та DiskANN, гібридний пошук щільних та розріджених векторів, а також обробляє мільярди векторів, зберігаючи при цьому мілісекундну затримку запитів. Цей шаблон розгортає повний стек Milvus з etcd для метаданих, MinIO для об'єктного сховища та веб-інтерфейс Attu для візуального керування.

Розміщення Milvus на власному VPS зберігає власні вектори вбудовування та конфіденційні дані користувачів у вашій інфраструктурі, забезпечує виділену пам'ять та ЦП для інтенсивних ШІ-навантажень, пов'язаних з індексами, та усуває витрати за запит для керованих сервісів векторних баз даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Milvus

Пошук у масштабі мільярдів

Індексуйте та запитуйте мільярди векторів із субмілісекундною затримкою, використовуючи індекси HNSW, IVF або DiskANN.

Гібридний пошук

Поєднуйте щільні вектори, розріджені вектори та фільтри метаданих в одному запиті для точнішого пошуку ШІ.

RAG-готова інфраструктура

Зберігайте векторні представлення документів та отримуйте відповідний контекст для ВММ, що забезпечує роботу точних чат-ботів та систем запитань і відповідей.

Attu Веб-інтерфейс

Керуйте колекціями, виконуйте запити та відстежуйте стан кластера за допомогою вбудованої браузерної консолі керування.

Багатомовні SDK

Офіційні клієнти для Python, Java, Go та Node.js, а також REST та gRPC API інтегруються з будь-яким стеком ШІ.

Чому варто запускати Milvus у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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