Розгорніть Milvus в один клік.
Векторна база даних з відкритим вихідним кодом, створена для додатків ШІ, яка шукає мільярди вбудовувань із субмілісекундною затримкою.
Виберіть тариф VPS для Milvus
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Milvus
Milvus – це найпопулярніша у світі векторна база даних з відкритим кодом, спеціально розроблена для зберігання та пошуку багатовимірних векторів вбудовування, згенерованих моделями машинного навчання. Вона підтримує індекси HNSW, IVF та DiskANN, гібридний пошук щільних та розріджених векторів, а також обробляє мільярди векторів, зберігаючи при цьому мілісекундну затримку запитів. Цей шаблон розгортає повний стек Milvus з etcd для метаданих, MinIO для об'єктного сховища та веб-інтерфейс Attu для візуального керування.
Розміщення Milvus на власному VPS зберігає власні вектори вбудовування та конфіденційні дані користувачів у вашій інфраструктурі, забезпечує виділену пам'ять та ЦП для інтенсивних ШІ-навантажень, пов'язаних з індексами, та усуває витрати за запит для керованих сервісів векторних баз даних.
Ключові характеристики Milvus
Пошук у масштабі мільярдів
Індексуйте та запитуйте мільярди векторів із субмілісекундною затримкою, використовуючи індекси HNSW, IVF або DiskANN.
Гібридний пошук
Поєднуйте щільні вектори, розріджені вектори та фільтри метаданих в одному запиті для точнішого пошуку ШІ.
RAG-готова інфраструктура
Зберігайте векторні представлення документів та отримуйте відповідний контекст для ВММ, що забезпечує роботу точних чат-ботів та систем запитань і відповідей.
Attu Веб-інтерфейс
Керуйте колекціями, виконуйте запити та відстежуйте стан кластера за допомогою вбудованої браузерної консолі керування.
Багатомовні SDK
Офіційні клієнти для Python, Java, Go та Node.js, а також REST та gRPC API інтегруються з будь-яким стеком ШІ.
Чому варто запускати Milvus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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