Розгорніть Apache Solr в один клік.
Пошукова платформа з відкритим вихідним кодом корпоративного рівня, що забезпечує повнотекстовий пошук, фасетну навігацію та індексування в реальному часі для будь-якої програми.
Виберіть тариф VPS для Apache Solr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Solr
Apache Solr — це перевірена часом пошукова платформа з відкритим вихідним кодом, побудована на Apache Lucene, яку використовують тисячі організацій по всьому світу. Вона забезпечує повнотекстовий пошук, фасетний перегляд, підсвічування результатів, просторовий пошук та обробку розширених документів — усе це через REST API, який працює з будь-якою мовою програмування або фреймворком.
Самостійний хостинг Solr на власному VPS дає повний контроль над вашою пошуковою інфраструктурою, конфіденційністю даних та оптимізацією продуктивності без плати за запит або прив'язки до постачальника. Незалежно від того, чи потрібен вам пошук по сайту, виявлення товарів для електронної комерції або пошук корпоративних документів, зріла екосистема Solr та розширювана схема роблять його перевіреною основою.
Ключові характеристики Apache Solr
Повнотекстовий пошук
Текстовий аналіз на базі Lucene з токенізацією, стемінгом, синонімами та налаштуванням релевантності забезпечує точні результати у великих колекціях документів.
Фасетна навігація
Нативна фасетна навігація дозволяє користувачам звужувати пошук за категорією, ціною, датою або будь-яким індексованим полем — стандартний механізм, що лежить в основі інтерфейсів електронної комерції та фільтрації контенту.
Індексування в реальному часі
Документи, додані до індексу, стають доступними для пошуку за лічені секунди, забезпечуючи пошук майже в реальному часі для застосунків, які потребують свіжих результатів.
Розширена обробка документів
Вбудована інтеграція Apache Tika автоматично витягує та індексує текст з PDF-файлів, документів Word, HTML та понад тисячі інших форматів файлів.
REST API
Запитуйте та оновлюйте індекс через HTTP за допомогою відповідей у форматі JSON, XML або CSV — спеціальна клієнтська бібліотека Solr не потрібна для інтеграції з будь-яким стеком.
Чому варто запускати Apache Solr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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