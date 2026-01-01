Apache Solr — це перевірена часом пошукова платформа з відкритим вихідним кодом, побудована на Apache Lucene, яку використовують тисячі організацій по всьому світу. Вона забезпечує повнотекстовий пошук, фасетний перегляд, підсвічування результатів, просторовий пошук та обробку розширених документів — усе це через REST API, який працює з будь-якою мовою програмування або фреймворком.

Самостійний хостинг Solr на власному VPS дає повний контроль над вашою пошуковою інфраструктурою, конфіденційністю даних та оптимізацією продуктивності без плати за запит або прив'язки до постачальника. Незалежно від того, чи потрібен вам пошук по сайту, виявлення товарів для електронної комерції або пошук корпоративних документів, зріла екосистема Solr та розширювана схема роблять його перевіреною основою.