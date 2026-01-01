Знижка до 68% на StarRocks

Розгорніть StarRocks в один клік.

Високопродуктивна аналітична база даних, розроблена для надшвидких запитів на даних петабайтного масштабу.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть StarRocks в один клік.

Виберіть тариф VPS для StarRocks

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою StarRocks

StarRocks – це аналітичне сховище даних нового покоління, що забезпечує відповіді на запити за частки секунди завдяки архітектурі масово-паралельної обробки (MPP) та повністю векторизованому механізму виконання. Розроблений для аналітики в реальному часі, багатовимірного аналізу та висококонкурентних навантажень, він обробляє набори даних від гігабайтів до петабайтів без шкоди для швидкості запитів. Інтелектуальні матеріалізовані подання автоматично оновлюються під час надходження даних і прозоро вибираються під час виконання запиту, тоді як повністю налаштований оптимізатор на основі вартості забезпечує ефективні плани виконання для складних об'єднань та агрегацій.

Сумісний з протоколом MySQL, StarRocks нативно підключається до інструментів BI, таких як Apache Superset, Grafana та Tableau, без додаткових драйверів. Він підтримує прямі запити до зовнішніх озер даних, включаючи Apache Hive, Iceberg, Delta Lake та Hudi, та інтегрується з Kafka, Flink і Spark для потокового надходження даних — все це з одного самостійно розміщеного екземпляра, який ви повністю контролюєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики StarRocks

Запити за частки секунди

Векторизований механізм виконання та інтелектуальний оптимізатор на основі вартості забезпечують аналітику за частки секунди на величезних наборах даних без попередньої агрегації або кубування даних.

Завантаження в реальному часі

Модель первинного ключа підтримує високопродуктивні операції upsert та точковий пошук, забезпечуючи одночасний прийом даних та виконання запитів масштабно.

Запити до озера даних

Запитуйте таблиці Apache Hive, Iceberg, Delta Lake та Hudi безпосередньо, використовуючи зовнішні каталоги — без міграції даних або конвеєрів ETL.

Сумісний з MySQL

Підключіть будь-який клієнт MySQL, інструмент BI або конвеєр даних безпосередньо до StarRocks, використовуючи стандартний протокол MySQL без додаткових драйверів.

Матеріалізовані подання

Інтелектуальні матеріалізовані подання автоматично оновлюються при зміні даних і прозоро повторно використовуються під час запиту для прискорення інформаційних панелей та звітів.

Чому варто запускати StarRocks у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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