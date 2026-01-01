Розгорніть StarRocks в один клік.
Високопродуктивна аналітична база даних, розроблена для надшвидких запитів на даних петабайтного масштабу.
Виберіть тариф VPS для StarRocks
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою StarRocks
StarRocks – це аналітичне сховище даних нового покоління, що забезпечує відповіді на запити за частки секунди завдяки архітектурі масово-паралельної обробки (MPP) та повністю векторизованому механізму виконання. Розроблений для аналітики в реальному часі, багатовимірного аналізу та висококонкурентних навантажень, він обробляє набори даних від гігабайтів до петабайтів без шкоди для швидкості запитів. Інтелектуальні матеріалізовані подання автоматично оновлюються під час надходження даних і прозоро вибираються під час виконання запиту, тоді як повністю налаштований оптимізатор на основі вартості забезпечує ефективні плани виконання для складних об'єднань та агрегацій.
Сумісний з протоколом MySQL, StarRocks нативно підключається до інструментів BI, таких як Apache Superset, Grafana та Tableau, без додаткових драйверів. Він підтримує прямі запити до зовнішніх озер даних, включаючи Apache Hive, Iceberg, Delta Lake та Hudi, та інтегрується з Kafka, Flink і Spark для потокового надходження даних — все це з одного самостійно розміщеного екземпляра, який ви повністю контролюєте.
Ключові характеристики StarRocks
Запити за частки секунди
Векторизований механізм виконання та інтелектуальний оптимізатор на основі вартості забезпечують аналітику за частки секунди на величезних наборах даних без попередньої агрегації або кубування даних.
Завантаження в реальному часі
Модель первинного ключа підтримує високопродуктивні операції upsert та точковий пошук, забезпечуючи одночасний прийом даних та виконання запитів масштабно.
Запити до озера даних
Запитуйте таблиці Apache Hive, Iceberg, Delta Lake та Hudi безпосередньо, використовуючи зовнішні каталоги — без міграції даних або конвеєрів ETL.
Сумісний з MySQL
Підключіть будь-який клієнт MySQL, інструмент BI або конвеєр даних безпосередньо до StarRocks, використовуючи стандартний протокол MySQL без додаткових драйверів.
Матеріалізовані подання
Інтелектуальні матеріалізовані подання автоматично оновлюються при зміні даних і прозоро повторно використовуються під час запиту для прискорення інформаційних панелей та звітів.
Чому варто запускати StarRocks у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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