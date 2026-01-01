StarRocks – це аналітичне сховище даних нового покоління, що забезпечує відповіді на запити за частки секунди завдяки архітектурі масово-паралельної обробки (MPP) та повністю векторизованому механізму виконання. Розроблений для аналітики в реальному часі, багатовимірного аналізу та висококонкурентних навантажень, він обробляє набори даних від гігабайтів до петабайтів без шкоди для швидкості запитів. Інтелектуальні матеріалізовані подання автоматично оновлюються під час надходження даних і прозоро вибираються під час виконання запиту, тоді як повністю налаштований оптимізатор на основі вартості забезпечує ефективні плани виконання для складних об'єднань та агрегацій.

Сумісний з протоколом MySQL, StarRocks нативно підключається до інструментів BI, таких як Apache Superset, Grafana та Tableau, без додаткових драйверів. Він підтримує прямі запити до зовнішніх озер даних, включаючи Apache Hive, Iceberg, Delta Lake та Hudi, та інтегрується з Kafka, Flink і Spark для потокового надходження даних — все це з одного самостійно розміщеного екземпляра, який ви повністю контролюєте.