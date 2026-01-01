Dufs — це легкий файловий сервер з відкритим вихідним кодом, що дозволяє переглядати, завантажувати, вивантажувати та керувати файлами через чистий веб-інтерфейс. Він підтримує WebDAV, тому ви можете монтувати своє сховище як мережевий диск на Windows, macOS або Linux, використовуючи будь-який стандартний клієнт файлового менеджера — без додаткового програмного забезпечення на пристрої, що підключається.

Розміщення Dufs на власному VPS зберігає ваші файли на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте, без плати за хмарне сховище, без обмежень розміру файлів від постачальника та без доступу третіх сторін до ваших даних. Налаштуйте правила доступу для читання/запису або лише для читання для кожної директорії, захистіть шляхи обліковими даними та безпечно діліться файлами через HTTPS завдяки вбудованій інтеграції з Traefik.