Розгортайте Dufs встановленням одним кліком.
Легкий файловий сервер з самостійним розміщенням, чистим веб-інтерфейсом, підтримкою WebDAV та пошляховим контролем доступу.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dufs
Dufs — це легкий файловий сервер з відкритим вихідним кодом, що дозволяє переглядати, завантажувати, вивантажувати та керувати файлами через чистий веб-інтерфейс. Він підтримує WebDAV, тому ви можете монтувати своє сховище як мережевий диск на Windows, macOS або Linux, використовуючи будь-який стандартний клієнт файлового менеджера — без додаткового програмного забезпечення на пристрої, що підключається.
Розміщення Dufs на власному VPS зберігає ваші файли на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте, без плати за хмарне сховище, без обмежень розміру файлів від постачальника та без доступу третіх сторін до ваших даних. Налаштуйте правила доступу для читання/запису або лише для читання для кожної директорії, захистіть шляхи обліковими даними та безпечно діліться файлами через HTTPS завдяки вбудованій інтеграції з Traefik.
Ключові характеристики Dufs
Веб-файловий браузер
Переглядайте, завантажуйте, вивантажуйте, перейменовуйте та видаляйте файли з будь-якого браузера без встановлення додаткового клієнтського програмного забезпечення.
Протокол WebDAV
Підключіть сервер Dufs як рідний мережевий диск у Windows, macOS або Linux, використовуючи вбудовану підтримку WebDAV операційної системи.
Пошляховий контроль доступу
Застосовуйте окремі правила читання/запису або лише для читання до різних каталогів, кожен захищений окремими обліковими даними.
Пошук файлів і попередній перегляд
Шукайте серед збережених файлів за назвою та переглядайте поширені формати, такі як зображення, текст і відео, безпосередньо в браузері.
Single контейнер
Працює як єдиний легкий контейнер без зовнішньої бази даних — легко створювати резервні копії, переносити та обслуговувати.
Чому варто запускати Dufs у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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