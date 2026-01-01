Browserless перетворює headless Chrome на мережевий сервіс, усуваючи складність керування процесами браузера, витоками пам'яті та конфліктами залежностей у ваших власних застосунках. Розробники підключаються через REST API або WebSocket, використовуючи Puppeteer, Playwright або Selenium — Browserless автоматично керує життєвим циклом сеансів, очищенням ресурсів та паралельним виконанням.

Самостійний хостинг на VPS дає вам повний контроль над конфігурацією браузера, агентами користувача та налаштуваннями проксі, усуваючи при цьому плату за запит, що стягується хмарними сервісами автоматизації браузера. Конфіденційна логіка скрапінгу та видобуті дані залишаються у вашій власній інфраструктурі, і ви можете налаштовувати ліміти паралельності відповідно до доступних ресурсів.