Розгортання Browserless в один клік.
Headless Chrome як сервіс з REST та WebSocket API для веб-скрапінгу, генерації PDF та автоматизованого тестування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Browserless
Browserless перетворює headless Chrome на мережевий сервіс, усуваючи складність керування процесами браузера, витоками пам'яті та конфліктами залежностей у ваших власних застосунках. Розробники підключаються через REST API або WebSocket, використовуючи Puppeteer, Playwright або Selenium — Browserless автоматично керує життєвим циклом сеансів, очищенням ресурсів та паралельним виконанням.
Самостійний хостинг на VPS дає вам повний контроль над конфігурацією браузера, агентами користувача та налаштуваннями проксі, усуваючи при цьому плату за запит, що стягується хмарними сервісами автоматизації браузера. Конфіденційна логіка скрапінгу та видобуті дані залишаються у вашій власній інфраструктурі, і ви можете налаштовувати ліміти паралельності відповідно до доступних ресурсів.
Ключові характеристики Browserless
REST і WebSocket API
Керуйте Chrome програмно через HTTP або WebSocket, сумісний з Puppeteer, Playwright та Selenium без зміни наявного коду.
Генерація PDF та знімків екрана
Відображайте будь-яку URL-адресу або HTML у PDF або знімок екрана з ідеальною точністю до пікселя, з гнучкими параметрами області перегляду, розміру паперу та націлювання на елементи.
Одночасне управління сесіями
Browserless ставить у чергу та керує численними паралельними сеансами браузера, автоматично очищаючи ресурси, щоб на вашому хості ніколи не закінчувалася пам'ять.
Токен-базована аутентифікація
Попередньо згенерований токен API обмежує доступ до вашої браузерної служби, запобігаючи несанкціонованому використанню ваших обчислювальних ресурсів.
Парсинг, відтворений JavaScript
Виконує повний клієнтський JavaScript на цільових сторінках, що дозволяє витягувати дані з SPA та динамічно завантаженого контенту, до якого статичні скрепери не можуть дістатися.
Чому варто запускати Browserless у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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