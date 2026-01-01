Geneac — це програма з відкритим вихідним кодом на Ruby on Rails для обміну генеалогічними дослідженнями в інтернеті. Вона представляє людей, стосунки, фотографії та нотатки у форматі вікі, який відвідувачі можуть переглядати, тоді як адміністратори керують базовим генеалогічним деревом з автентифікованої серверної частини. Модель даних спеціально розроблена для генеалогії — особи, сім'ї, посилання на джерела, історія редагувань та тегування є першокласними концепціями, а не переробленими записами в блозі.

Самостійне розміщення Geneac зберігає десятиліття сімейних досліджень, відскановані документи та приватні нотатки на вашому власному сервері, де доступ повністю контролюється вами. Програма використовує SQLite та локальне файлове сховище, тому один постійний том охоплює весь сайт і може бути резервно скопійований як звичайна копія файлу без інструментів бази даних.