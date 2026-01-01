Встановіть Geneac в один клік.
Самостійно розміщений конструктор генеалогічних сайтів для публікації вашого родинного дерева, досліджень та фотографій онлайн.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Geneac
Geneac — це програма з відкритим вихідним кодом на Ruby on Rails для обміну генеалогічними дослідженнями в інтернеті. Вона представляє людей, стосунки, фотографії та нотатки у форматі вікі, який відвідувачі можуть переглядати, тоді як адміністратори керують базовим генеалогічним деревом з автентифікованої серверної частини. Модель даних спеціально розроблена для генеалогії — особи, сім'ї, посилання на джерела, історія редагувань та тегування є першокласними концепціями, а не переробленими записами в блозі.
Самостійне розміщення Geneac зберігає десятиліття сімейних досліджень, відскановані документи та приватні нотатки на вашому власному сервері, де доступ повністю контролюється вами. Програма використовує SQLite та локальне файлове сховище, тому один постійний том охоплює весь сайт і може бути резервно скопійований як звичайна копія файлу без інструментів бази даних.
Ключові характеристики Geneac
Люди та стосунки
Записуйте дані про осіб, включаючи відомості про народження, смерть та біографічні деталі, а потім пов'язуйте їх через батьківські, подружні та дитячі стосунки, щоб побудувати навігаційне генеалогічне дерево.
Фотографії і Документи
Прикріплюйте відскановані фотографії, сертифікати та вихідні документи до людей та нотаток за допомогою Active Storage, при цьому обробка зображень виконується libvips.
Дослідницькі нотатки
Записуйте біографічні розповіді та результати досліджень у вигляді розгорнутих нотаток, які можна тегувати та перехресно пов'язувати з людьми, яких вони описують.
Тегування та пошук
Організуйте контент за допомогою рушія acts-as-taggable-on, щоб прізвища, місцезнаходження та теми можна було фільтрувати серед людей, фотографій та нотаток.
Автентифікований Адмін
Реєстрація, вхід та надання адміністративних ролей на основі Devise захищають редагування, зберігаючи при цьому опублікований сайт доступним для перегляду членам сім'ї.
Фонові виконавці
Працівник Resque, що працює на Redis, виконує обробку зображень та інші тривалі завдання у фоновому режимі, щоб веб-інтерфейс залишався чуйним.
Чому варто запускати Geneac у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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