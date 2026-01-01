Розгорніть SyncLounge в один клік.
Вечірки для перегляду Plex — організовуйте синхронізовані кіновечори та вечори перегляду ТБ з друзями та родиною на кількох серверах Plex.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SyncLounge
SyncLounge — це координатор для "спільного перегляду" з самостійним хостингом для Plex Media Server. Він синхронізує відтворення між кількома клієнтами Plex у реальному часі — коли один глядач ставить на паузу, всі ставлять на паузу; коли один перемотує вперед, всі наздоганяють. Кожен глядач транслює зі свого власного сервера Plex, тому хосту не потрібно ділитися своєю бібліотекою або турбуватися про трафік — SyncLounge просто підтримує синхронізацію годинників відтворення та надає чат для групи.
Самостійне розміщення SyncLounge на VPS дозволяє контролювати спільні перегляди, при цьому користувачі входять через свої існуючі облікові записи Plex і підключаються до своїх власних серверів Plex. Додаткова підтримка білого списку обмежує доступ до вашого екземпляра друзями, родиною або користувачами певного сервера Plex.
Ключові характеристики SyncLounge
Синхронізація відтворення в реальному часі
Дії відтворення, паузи, перемотування та гучності синхронізуються між усіма учасниками за мілісекунди, щоб уся кімната залишалася в синхроні.
Вбудований груповий чат
Кожна кімната містить інтегровану бічну панель чату, щоб глядачі могли реагувати та обговорювати, не залишаючи плеєра.
Багатосерверна підтримка
Кожен глядач переглядає зі свого сервера Plex, тому хосту не потрібно надавати доступ до бібліотеки або витрачати пропускну здатність для вивантаження.
Єдиний вхід Plex
Користувачі автентифікуються за допомогою наявних облікових записів Plex — без окремої реєстрації та без необхідності запам'ятовувати додатковий пароль.
Необов'язковий білий список доступу
Змінна AUTH_LIST обмежує доступ до конкретних імен користувачів Plex, електронних адрес або ідентифікаторів серверних машин для приватних розгортань.
Чому варто запускати SyncLounge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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