SyncLounge — це координатор для "спільного перегляду" з самостійним хостингом для Plex Media Server. Він синхронізує відтворення між кількома клієнтами Plex у реальному часі — коли один глядач ставить на паузу, всі ставлять на паузу; коли один перемотує вперед, всі наздоганяють. Кожен глядач транслює зі свого власного сервера Plex, тому хосту не потрібно ділитися своєю бібліотекою або турбуватися про трафік — SyncLounge просто підтримує синхронізацію годинників відтворення та надає чат для групи.

Самостійне розміщення SyncLounge на VPS дозволяє контролювати спільні перегляди, при цьому користувачі входять через свої існуючі облікові записи Plex і підключаються до своїх власних серверів Plex. Додаткова підтримка білого списку обмежує доступ до вашого екземпляра друзями, родиною або користувачами певного сервера Plex.