Розгортання Imaginary в один клік.
Швидкий, масштабований HTTP-мікросервіс для високопродуктивної обробки зображень на базі libvips.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Imaginary
Imaginary — це HTTP-мікросервіс з відкритим вихідним кодом, написаний на Go, який виконує високопродуктивні операції обробки зображень, такі як зміна розміру, обрізка, поворот, накладання водяних знаків, конвертація формату та інтелектуальна обрізка. Завдяки libvips він обробляє зображення в кілька разів швидше, ніж ImageMagick або GraphicsMagick, використовуючи при цьому значно менше пам'яті.
Самостійне розміщення Imaginary на вашому VPS надає вам приватний сервіс обробки зображень з низькою затримкою для ваших власних вебсайтів, мобільних застосунків та конвеєрів, без комісії за запит та без розкриття даних третім сторонам. Він готовий до інтеграції через простий HTTP API і підтримує авторизацію за допомогою ключів API, підписання URL-адрес, регулювання та CORS для безпечного публічного доступу.
Ключові характеристики Imaginary
продуктивність libvips
Обробляйте зображення JPEG, PNG, WEBP, HEIF та TIFF до 8 разів швидше, ніж ImageMagick, з низьким споживанням пам'яті.
Розширені операції із зображеннями
Змінюйте розмір, обрізайте, розумно обрізайте, обертайте, масштабуйте, додавайте водяні знаки, розмивайте та конвертуйте формати через єдину HTTP-кінцеву точку для кожної операції.
Трансформації пайплайну
Об'єднуйте кілька незалежних трансформацій зображень в одному HTTP-запиті, щоб відтворити похідні без додаткових циклів запит-відповідь.
Ключ API та підпис URL
Захистіть сервіс за допомогою авторизації за ключем API та підписів URL-адрес HMAC, щоб запобігти зловживанням при доступі з боку публічних клієнтів.
Обмеження одночасності
Вбудований HTTP-регулятор обмежує одночасні запити на секунду, щоб сервіс швидко реагував за високого навантаження.
Віддалені джерела URL
Отримуйте та обробляйте зображення безпосередньо з віддалених HTTP-джерел або змонтованої локальної директорії, використовуючи параметри запиту.
Чому варто запускати Imaginary у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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