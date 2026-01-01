Imaginary — це HTTP-мікросервіс з відкритим вихідним кодом, написаний на Go, який виконує високопродуктивні операції обробки зображень, такі як зміна розміру, обрізка, поворот, накладання водяних знаків, конвертація формату та інтелектуальна обрізка. Завдяки libvips він обробляє зображення в кілька разів швидше, ніж ImageMagick або GraphicsMagick, використовуючи при цьому значно менше пам'яті.

Самостійне розміщення Imaginary на вашому VPS надає вам приватний сервіс обробки зображень з низькою затримкою для ваших власних вебсайтів, мобільних застосунків та конвеєрів, без комісії за запит та без розкриття даних третім сторонам. Він готовий до інтеграції через простий HTTP API і підтримує авторизацію за допомогою ключів API, підписання URL-адрес, регулювання та CORS для безпечного публічного доступу.