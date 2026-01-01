Deluge — це багатофункціональний, легкий BitTorrent-клієнт, побудований на бібліотеці libtorrent, що пропонує всі необхідні можливості для керування торрентами через чистий браузерний інтерфейс. Він підтримує шифрування протоколу, DHT, обмін пірами, проксі-маршрутизацію, контроль швидкості та екосистему плагінів, що робить його надійним вибором як для звичайного завантаження, так і для складних налаштувань автоматизації медіа.

Розгортання Deluge на VPS забезпечує виділену пропускну здатність для безперервного сідінгу та завантаження без споживання домашнього інтернет-з'єднання або лімітів трафіку. Постійно активне середовище підтримує здорові співвідношення на приватних трекерах, плавно інтегрується з інструментами автоматизації, такими як Sonarr і Radarr, і зберігає вашу торрент-активність ізольованою на виділеній інфраструктурі зі статичною IP-адресою.