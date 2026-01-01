Розгортання Deluge: встановлення в один клік.
Легкий BitTorrent-клієнт з вебінтерфейсом, підтримкою плагінів та безшовною інтеграцією автоматизації медіа.
Виберіть тариф VPS для Deluge
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Deluge
Deluge — це багатофункціональний, легкий BitTorrent-клієнт, побудований на бібліотеці libtorrent, що пропонує всі необхідні можливості для керування торрентами через чистий браузерний інтерфейс. Він підтримує шифрування протоколу, DHT, обмін пірами, проксі-маршрутизацію, контроль швидкості та екосистему плагінів, що робить його надійним вибором як для звичайного завантаження, так і для складних налаштувань автоматизації медіа.
Розгортання Deluge на VPS забезпечує виділену пропускну здатність для безперервного сідінгу та завантаження без споживання домашнього інтернет-з'єднання або лімітів трафіку. Постійно активне середовище підтримує здорові співвідношення на приватних трекерах, плавно інтегрується з інструментами автоматизації, такими як Sonarr і Radarr, і зберігає вашу торрент-активність ізольованою на виділеній інфраструктурі зі статичною IP-адресою.
Ключові характеристики Deluge
Браузерний інтерфейс
Керуйте всіма торрентами з будь-якого пристрою через адаптивний веб-інтерфейс, не встановлюючи десктопний клієнт і не підтримуючи прямий доступ до сервера.
Інтеграція автоматизації медіа
Нативно інтегрується з Sonarr, Radarr та Lidarr для автоматичного завантаження контенту, перейменування та організації бібліотеки.
Шифрування протоколу
Шифрує BitTorrent трафік, щоб зменшити обмеження швидкості провайдером та покращити конфіденційність для всієї торрент-активності на сервері.
Система плагінів
Розширте функціональність за допомогою плагінів для міток, планування, RSS-каналів, веб-сідов та віддаленого керування клієнтами.
Детальне управління швидкістю
Встановіть глобальні ліміти завантаження/вивантаження та для кожного торрента з підтримкою планування для керування використанням трафіку протягом дня.
Чому варто запускати Deluge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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